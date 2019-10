Speciale campagne tegen het oprukkende probleem van drugsboerderijen in Overijssel

Met Marc Janssen van Meld Misdaad Anoniem op pad in Overijssel

Meld Misdaad Anoniem lanceert vandaag een campagne in de strijd tegen het oprukkende probleem van drugs op het Overijsselse platteland. Al tien jaar is er sprake van een toename van drugsoverlast in de buitengebieden. Niet alleen als het gaat om synthetische drugs, maar ook worden leegstaande stallen en schuren veelvuldig ingericht als hennepplantage.

Intussen zijn er de eerste negen maanden van dit jaar al 47 anonieme meldingen binnengekomen over de productie van synthetische drugs. Overigens is dit vermoedelijk slechts het topje van de ijsberg.

In deze campagne trekken politie en justitie samen op met de provincie Overijssel, diverse plattelandsgemeenten en boerenorganisatie LTO Noord. Naast meerdere gemeenten in Twente doen ook Deventer en Dalfsen, Ommen en Hardenberg mee.

Recordaantal dumpingen en meldingen

Het aantal dumpingen in Oost-Nederland neemt al jaren toe. In 2016 waren er 25 meldingen, in 2017 ging het om 44 dumpingen en vorig jaar steeg dat verder door naar 55 incidenten, een nieuw record.



Ook het aantal meldingen dat bij Meld Misdaad Anoniem binnenkomt over drugsoverlast stijgt navenant. De eerste negen maanden van dit jaar kwamen er 47 anonieme tips binnen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 31. "En in het hele vorige jaar ging het om veertig meldingen. Daar zitten we nu dus al boven", aldus Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem.

Het aantal van veertig meldingen van vorig jaar betekende overigens een stijging van 25 procent ten opzichte van het jaar ervoor (dertig anonieme tips). Het vermoeden bestaat echter dat het daadwerkelijke aantal drugslabs en hennepkwekerijen aanzienlijk hoger ligt.

Tegelijk zijn in veel kleine dorpen de politiebureaus wegbezuinigd, waardoor het politietoezicht de afgelopen jaren behoorlijk is teruggelopen.

Brutale criminelen

Meld Misdaad Anoniem richt zich in deze nieuwste campagne met name op boeren. Juist omdat zij een kwetsbare groep vormen. De marges in de agrarische sector sector staan al jaren fors onder druk en veel boeren staat het water financieel aan de lippen. Met hun lege loodsen en stallen vormen zij een aantrekkelijke prooi voor drugscriminelen.

Vandaar dat agrariërs regelmatig door bendes worden gepolst om hun leegstaande schuren en stallen tegen lucratieve bedragen te verhuren. Soms zijn criminelen zelfs zo brutaal dat ze boeren benaderen door een briefje bij ze in de bus te gooien.

Tegenoffensief

Om te voorkomen dat boeren en andere plattelandsbewoners worden verleid met grote sommen geld, wordt nu een tegenoffensief ingezet. Commissaris van de Koning in Overijssel, Andries Heidema: "Iedereen moet veilig misstanden kunnen melden. Met deze campagne bieden we inwoners daarvoor een plek."

Breekijzer

Plattelanders worden daarom nadrukkelijk opgeroepen om voortaan meteen melding te maken van verdachte situaties. "Veel locaties liggen afgelegen en verhuurders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico's", aldus Marc Janssen, zegsman van Meld Misdaad Anoniem.

Tegelijk zorgen bedreigingen richting getuigen of een zwijgcultuur binnen sommige gemeenschappen ervoor dat misstanden vaak onzichtbaar blijven. "Het anonieme meldpunt kan hierin een breekijzer vormen", aldus Janssen.

Juist boeren kunnen bij de bestrijding van deze drugsoverlast een prominente rol spelen. Vooral omdat deze drugslocaties vaak in georganiseerd verband worden opgezet. "Bij het verhuur van het pand, de bouw ervan en het verduisteren van het afval zijn meerdere partijen betrokken. Omdat iedereen elkaar kent in een kleine gemeenschap gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden van voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavenpatroon", aldus Janssen.

Levensgevaarlijke taferelen

Bijkomend probleem van de drugslabs en wietplantages is dat ze soms levensgevaarlijke situaties met zich meebrengen. Voor hennepkwekerijen wordt de stroom vaak illegaal afgetapt, wat lang niet altijd even professioneel gebeurt. Drugslabs zijn vaak chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen, waar soms letterlijk sprake is van explosieve situaties.

Tegelijk vormt ook het afval een levensgroot probleem. Criminelen deinzen er niet voor terug verdovende middelen te lozen in gierkelders of vloeibare afvalstoffen weg te laten lekken op het asfalt.

Risico's

Boerenorganisatie LTO Noord zegt het belangrijk te vinden dat agrariërs zich bewust zijn van de risico's rond drugscriminaliteit, maar ook van de mogelijkheden om verdachte situaties te melden. "Een veilig buitengebied is in het belang van alle bewoners van het platteland. Daarom werken we graag mee aan de campagne die boeren waarschuwt voor de gevaren van drugscriminaliteit. Deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met intimidatie en geweld."

Wie zich eenmaal in deze onderwereld waagt, kan er bovendien niet zomaar weer mee stoppen, waarschuwt LTO. Voorkomen is dan beter dan genezen, aldus voorzitter Ben Haarman: "Door te melden, kan veel ellende worden voorkomen."

Onder de aandacht

Bewoners van het platteland worden de komende tijd met flyers en posters, maar ook via internet over de nieuwste campagne geïnformeerd. Ook gemeenten, de politie, LTO en ondernemersverenigingen brengen de aandacht uitgebreid onder de aandacht.

Volgens woordvoerder Marc Janssen komen er jaarlijks zestienduizend meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem, waarna die worden doorgestuurd naar de politie en andere partners. De zegsman benadrukt dat het meldpunt onafhankelijk van de politie opereert. Meldingen kunnen telefonisch worden gemeld (0800-7000) of via Meldmisdaadanoniem.nl.