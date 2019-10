Politie verricht derde aanhouding na inrijden op terras in Deventer

De politie heeft inmiddels drie arrestaties verricht in het onderzoek naar het incident met een auto die zondagmorgen vroeg inreed op een terras aan de Brink / Keizerstraat in Deventer. Daarbij viel onder het uitgaanspubliek vijf gewonden. Drie van hen liggen nu nog in het ziekenhuis.

De politie had op de dag van het incident twee mannen aangehouden. Daar kwam vandaag een derde aanhouding bij. Het drietal wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident. Eén van hen, een 37-jarige man uit Deventer, zou de auto hebben bestuurd. Hij werd zondagmorgen, een paar uur na het voorval, op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee opgepakt.

De twee andere verdachten zijn 38 en 42 jaar en komen eveneens uit Deventer. Wat hun precieze aandeel is in de gewelddadige actie heeft de politie niet bekend gemaakt. Alle drie worden verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling. Ze zitten in beperkingen, dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. De verdachten worden mogelijk woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Vechtpartij ging vooraf aan incident met auto

In het politie-onderzoek worden ook camerabeelden bekeken. Getuigen uit het op dat moment aanwezige uitgaanspubliek hebben meerdere video's gestuurd van een vechtpartij die ter plaatse voorafging aan het incident met de auto.

Onderzocht wordt of er een verband is tussen die vechtpartij en de auto die kort daarna met grote snelheid een terras opreed. Ook is het de vraag of de mensen die op dat terras zaten het doelwit van de autobestuurder waren.

'Past niet bij Deventer'

Burgemeester Ron König vindt dat het incident niet bij Deventer past. "Het is een uit de hand gelopen incident, dat niet past in het beeld van Deventer. Gelukkig valt het nog mee dat het geen terreurdaad was. Het heeft grote impact gemaakt op buurtbewoners."

In de Deventer horeca gelden ruime openingstijden. Het incident vond rond half zes in de ochtend plaats. Of de openingstijden er iets mee te maken hebben, weet de burgemeester niet. "Dat is nog niet goed te beoordelen. Ik houd er een onprettig gevoel aan over. Je wilt niet dat zoiets in je stad gebeurt."