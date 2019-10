Vijftig tinten hees: Oldenzaalse doet boekje open over stem als instrument

Ze kan haar stem gebruiken als geen ander. Spreekt reclamespotjes in, heeft als stemacteur voor tv-cartoons stemmetjes ingesproken van illustere striphelden en ze schakelt moeiteloos over van onvervalst Vlaams naar plat Gronings, Brabants of Twents. Maar ook is ze in staat om anderen te leren hoe ze hun stem als instrument kunnen gebruiken. Debby Mureau uit Oldenzaal is stemcoach van tal van BN’ers en heeft een boek geschreven, waarin ze uit de doeken doet hoe de stem als krachtbron kan fungeren.

'Vijftig tinten hees' heet de bundel die sinds kort in de winkel ligt.

Stem als instrument

Om aan te tonen hoe belangrijk een stem kan zijn, trekt ze de vergelijking met kijkcijferkanon The Voice of Holland. "Deelnemers worden hier in een split second beoordeeld. Soms raakt een stem ons, soms niet. Ook onze spreekstem wordt binnen één seconde beoordeeld. Bijvoorbeeld op betrouwbaarheid en sympathie. Je stem is daarmee een belangrijk instrument om te overtuigen en te beïnvloeden. Of het nu gaat om de aansturing van een team, de pitch voor een project of de manier waarop je jezelf tijdens een (sollicitatie)gesprek profileert."

Overtuigingskracht

In 'Vijftig tinten hees' vertelt Debby Mureau hoe een stem professioneel kan worden gebruikt. Zoals ze dat eerder leerde aan onder meer politici en mensen die actief zijn in de media. "Je kunt door je stem te trainen winnen aan overtuigingskracht. Bovendien kun je er je contacten met anderen op een positieve manier door beïnvloeden."

Overigens gebruikt de Oldenzaalse haar stem ook nog op een andere manier. Ze staat namelijk regelmatig als zangeres op de planken en op Spotify heeft ze een EP met eigen nummers.

BN'ers

In het boek staan interviews met onder anderen radio-deejay Gerard Ekdom, zangeres Mathilde Santing, nieuwslezer Jan de Hoop en acteur Dirk Zeelenberg. 'Vijftig tinten hees' is overigens een heruitgave van het boek 'Je stem als krachtbron'. "In 'vijftig tinten' is echter ook een hoofdstuk opgenomen over het zogenoemde diskprofiel. "Dit is een methode om na te gaan wat voor type je aan de telefoon hebt."

Luisterboek

Nieuw is ook dat 'vijftig tinten' als luisterboek zal verschijnen. "Ik ben momenteel bezig om de verschillende hoofdstukken in te spreken. Podcasts en luisterboeken zijn momenteel echt hot. Vandaag de dag zijn er mensen die geen tijd hebben om een boek te lezen, maar zij vinden het prettiger om ernaar te luisteren of te studeren wanneer ze bijvoorbeeld autorijden of reizen."