Jong FC Twente geeft voorsprong uit handen tegen Jong Feyenoord

Voor de rust scoorden beide ploegen beiden eenmaal, Feyenoord opende de scoorde na een penalty in de tiende minuut. In de 35e minuut wist Zerrouki van FC Twente de 1-1 binnen de palen te werken. Na een uur te hebben gespeeld maakte FC Twente de 1-2. Feyenoord maakte even later de gelijkmaker, waarna Van der Heijden een kwartier voor tijd de winnende binnen knikte voor de Rotterdammers.

Stand

Jong FC Twente staat laatste in de stand van de beloftencompetitie poule A. PEC Zwolle en Heracles Almelo komen vanavond nog in actie. Go Ahead Eagles is deze week vrij.