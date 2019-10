Provinciebestuur betreurt beeldvorming rond vernoeming trein naar gedeputeerde

Het provinciebestuur betreurt de beeldvorming die is ontstaan rond de vernoeming van een Keolis-trein naar zittend gedeputeerde Bert Boerman. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PVV-fractie. Statenlid Joeri Pool wilde weten of de vernoeming van de trein naar Boerman een rol heeft gespeeld bij het winnen van de aanbesteding van het busvervoer door Keolis.

Dat is niet aan de orde maar het provinciebestuur kan de gedachtegang van Pool wel volgen. "We delen uw standpunt niet, maar betreuren wel de beeldvorming", schrijft Gedeputeerde Staten. "De naamgeving en de aanbesteding van de concessie waren zo dicht op elkaar dat wij achteraf gezien kunnen zeggen dat dit heeft bijgedragen aan de beeldvorming. We hadden hier meer aandacht voor kunnen hebben."

Gedeputeerde Staten ziet geen enkele reden om de naam van Boerman van de trein te laten verwijderen. "Het eerder door Keolis gedane verzoek om de naam van de zittende gedeputeerde op een trein te vermelden, is door ons zorgvuldig afgewogen", antwoorden Gedeputeerde Staten.



De naam hoeft er niet van af, omdat van belangenverstrengeling geen sprake kan zijn. "In de aanbestedingsprocedure van het busvervoer in IJssel-Vecht zijn de offertes van de vervoerbedrijven aan de hand van vooraf vastgestelde gunningscriteria beoordeeld door een onafhankelijk team van de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Bestuurders hebben hier geen zitting in. Van enige belangenverstrengeling is geen sprake."