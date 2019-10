Geen piepjes, bliepjes en vragen van kassières: winkelen zonder prikkels in Haaksbergen

Manager van de plaatselijke Albert Heijn, Tim Kamphuis, maakte samen met zorginstelling Aveleijn zijn winkel zo prikkelvrij als het maar kan. De winkel in Haaksbergen staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zo konden onlangs, in de week tegen de eenzaamheid, eenzame ouderen koekjes komen bakken met kinderen uit Haaksbergen.

Sociaal maatschappelijk ondernemen

En ook met het prikkelvrije uur wil Kamphuis laten zien dat zijn supermarkt een stapje extra wil zetten voor haar klanten. "Het is bedoeld voor iedereen die rustig wil winkelen. Zo'n uurtje is extra fijn voor mensen die bijvoorbeeld autisme hebben of prikkels heftiger ervaren doordat ze een hersenbloeding hebben gehad."

Klanten kunnen op dinsdagochtend van 8 tot 9 uur in alle rust boodschappen doen. Maar het viel de meeste klanten niet meteen op dat er iets anders was. "Ik dacht dat ze nog aan het opstarten waren", zegt een klant die om 8 uur al door de winkel scharrelde. Kamphuis: "Het moet nog bekender worden, maar eerlijk gezegd had ik ook niet verwacht dat het storm zou lopen."

Even niet kletsten

Voor de caissières en op de broodafdeling is het wel even wennen, zo'n prikkelarm uurtje. "Wij vinden het wel moeilijk, daar ben ik wel heel eerlijk in. Maar wij kletsen gewoon graag op de afdeling en dan is het voor ons wel even moeilijk om stil te zijn."

Kamphuis krijgt veel positieve reacties op het prikkelarme uur en klanten kunnen vanaf vandaag elke dinsdagochtend terecht om 'zen' te winkelen.