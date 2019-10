Zonder tachtigers Jan en Geertje geen dierenweide in IJhorst

Jan en Geertje (84) zijn wat op leeftijd, maar dagelijks is het echtpaar in de geitenweide tegenover hun huis in IJhorst te vinden. Deze ontstond acht jaar geleden na de lancering van Dorpsplan Plus, een project om de leefbaarheid in het Reestdorp een impuls te geven. Het is een van de successen van het lokale initiatief.

De twee 84-jarigen zijn druk met het voeren van de beesten, het onderhoud en het kletsen met de vele bezoekers. Allemaal vrijwillig, omdat ze het leuk vinden. “Een paar keer per dag maken we het loopje hiernaartoe. Het houdt ons fit.”



Initiatieven

Het dorp dat 1.200 inwoners groot is, ging in 2011 met werkgroepen aan de slag om plannen te bedenken en uit te werken. En kleine brede school, een beweegpad in het bos, een jaarlijkse sponsorloop en de geitenweide aan de Heerenweg kwamen tot stand dankzij Dorpsplan Plus.



De kleine kinderboerderij is volgens Jan en Geertje een groot succes. “Er komen heel veel mensen kijken. Er is hier altijd volk”, zeg Jan. “Mensen vragen wel eens aan ons: hoelang willen jullie dit nog doen? Ik zeg dan: nog een jaar of tien. Dan zijn we 94. Dan is het wel mooi geweest.”