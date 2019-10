'Zoon kluizenaarsgezin was zeker twee keer in Canada'

De 25-jarige zoon van het 'kluizenaarsgezin' uit Ruinerwold is vaker buiten de boerderij geweest. De Telegraaf schrijft dat Jan de laatste jaren zeker twee keer in Canada is geweest, onder meer om aan het werk te gaan op de boerderij van zijn tante.

Vorige week meldde Jan zich bij een café in het Drentse dorp. Toen zei hij dat hij, samen met zijn vader en vijf broertjes en zusjes, negen jaar afgezonderd van de buitenwereld had geleefd. Daarvoor woonde het gezin in Hasselt en Zwartsluis.

Een paar dagen na de vondst van het gezin werd al duidelijk dat Jan niet helemaal wereldvreemd was. Hij heeft profielen op Facebook, Instagram en LinkedIn. Ook staat op een van die profielen dat Jan een baan heeft bij een bedrijf van de aangehouden Josef B., de Oostenrijker die de huurder was van de boerderij in Drenthe.

Canada

Volgens De Telegraaf was Jan in 2015 en dit jaar in Canada. Dat blijkt uit berichten op zijn sociale media, die inmiddels weer zijn gewist.

Vier jaar geleden was hij aan het werk op de boerderij van zijn tante in Toronto. Jan schreef over die tijd: "Zestig procent kletsen met tante, dertig procent koffiedrinken en koek eten met tante, en tien procent werken."

Dit jaar, in mei en juni, schreef Jan dat hij opnieuw in Canada was om een bezoek te brengen aan het Rouge National Urban Park. Volgens Jan was dat "een heel mooie, stille plek om na te denken en rustig te worden".

Paspoort

Jan had al eerder tegen een ondernemer uit Almere gezegd dat hij in het buitenland was geweest. Toch is het nog steeds niet duidelijk of Jan wel een paspoort had, waarmee hij naar Canada kon reizen. Ook kunnen zijn meldingen op social media nep zijn, zegt een internetexpert tegen de krant.