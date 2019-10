DNA op afgepakt petje zet politie op spoor man die agente bewusteloos sloeg

Het DNA op zijn achtergebleven petje lijkt een vermeende winkeldief, die vorige week in Borne een agente aftuigde, nu fataal te worden. De man van het slachtoffer heeft namelijk kans gezien het petje afhandig te maken. Justitie heeft intussen een verdachte in het vizier. Ook zouden er videobeelden van de mishandeling bestaan, zo melden bronnen rond het onderzoek.

Naar nu blijkt wist de echtgenoot van het slachtoffer tijdens een worsteling het petje van het hoofd van de belager te grissen. Dit donkerblauwe petje, voorzien van goudkleurige sticker, speelt nu waarschijnlijk een cruciale rol om de bewijslast rond te krijgen. Op het petje is namelijk DNA-materiaal ontdekt.

Zware hersenschudding

De agente, gepokt en gemazeld in het politiewerk op straat, was in haar vrije tijd in de winkel en was in burger. Het slachtoffer liep een zware hersenschudding op en is nog steeds niet aan het werk.

In vrije tijd

Het incident, waarover RTV Oost berichtte, deed zich vorig weekend voor bij de Albert Heijn in het centrum van Borne. De agente was daar in haar vrije tijd aan het winkelen, samen met haar echtgenoot en hun dochtertje.

Meerdere merken babyvoeding

De agente had gezien dat de man babyvoeding in een tas stopte, waarbij het haar vooral opviel dat het ging om meerdere merken voeding, terwijl ouders zich doorgaans bij één merk voeding voor hun kind houden. Toen de man in de gaten kreeg dat de vrouw hem op de korrel had, zette hij de spullen terug.

Door het lint

Op het moment dat de agente hem buiten aansprak, ging de man totaal door het lint en ging haar meteen te lijf. De echtgenoot van het slachtoffer kwam tussenbeide in een poging te voorkomen dat zijn vrouw werd toegetakeld. Vervolgens richtte de man - circa 1.90 meter groot met een atletisch postuur - zijn agressie vol op de echtgenoot. De agente probeerde daarop een nekklem toe te passen, maar de vermoedelijke winkeldief slingerde haar weg. Het slachtoffer belandde met haar hoofd op straat en was enige tijd buiten bewustzijn.

De relschopper sprong in een auto, die iets verderop geparkeerd stond. Aan de hand van het kenteken kon naderhand worden nagegaan dat de man in een leaseauto reed, die overigens op zijn eigen naam stond. De politie zat intussen met het juridische probleem dat de man de babyvoeding terug in de winkelschappen had gezet, waardoor hem het delict diefstal niet kon worden verweten.

Handel in babyvoeding

Naar nu blijkt was de man, afkomstig uit de Randstad, enkele dagen geleden opnieuw betrokken bij een incident in een supermarkt, waar babyvoeding was verdwenen. Omdat het deze keer ging om een winkel in het zuiden van het land, bestaat de indruk dat hij bezig was met een stelselmatige rooftocht. Babyvoeding is populair onder winkeldieven omdat er een levendige handel in bestaat met China, waar er forse bedragen voor worden neergeteld.

De man is overigens nog niet aangehouden, maar dat is een kwestie van tijd, zo melden bronnen.

Ziek thuis

Het slachtoffer ondervindt nog steeds de fysieke en mentale gevolgen van de mishandeling en zit nog steeds ziek thuis. Haar man werd tot bloedens toe geslagen, maar is intussen al wel weer aan het werk.

De politie kon nog geen toelichting geven op de nieuwste ontwikkelingen.