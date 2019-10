Sheltersuits deze winter met camper op pad door Europa

De pakken waar hij het over heeft, zijn gemaakt van oude slaapzakken en restproducten uit de textielindustrie. Het pak bestaat uit een jas met aanritsbare slaapzak. Ze zijn bedoeld voor dak- en thuislozen om zich te beschermen tegen barre weersomstandigheden. Eerder gingen zijn pakken al naar Syrische vluchtelingen in Sarajevo en Lesbos en naar dak en thuislozen in New York.



Honderd pakken mee

In zijn camper heeft hij er nu zo'n honderd liggen. De eerste stop is in Dortmund. "Daar heb ik ook een afspraak met de Duitse televisiezender ZDF die aandacht gaat besteden aan de pakken." Timmer heeft ook nog afspraken in Neurenberg, waar hij een prijs in ontvangst neemt voor zijn bedrijf.



Na het weekend is hij weer terug om nieuwe pakken op te halen die hij gaat uitdelen in grote steden in Nederland. "Dan gaan we ook de verhalen van de daklozen optekenen. Dat vind ik heel belangrijk. Want als je ziet wat voor verhaal erachter zit, dan kan er verandering komen. Als de politiek dit ziet, zijn de pakken misschien een keer niet meer nodig."



Naar welke steden Timmer deze winter wil, weet hij nog niet. "Ik wil zoveel mogelijk steden bezoeken. Iedereen die interesse heeft kan ons aanschrijven."