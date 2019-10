Taalexperts spijkeren Enschedese ambtenaren bij om begrijpelijk te communiceren

Gemeenten gebruiken nog te veel onbegrijpelijke taal in brieven, formulieren of folders. Zinnen als "Conform artikel 3.1 zullen wij u...", of "de sociale cohesie in de stad wordt geoptimaliseerd om de participatiegraad van de bewoners te vergroten..." kunnen anno 2019 echt niet meer, vindt de Direct Duidelijk Brigade.

De Brigade is een team van taalexperts dat in het leven is geroepen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vandaag deed het team Enschede aan.

Enschede hopeloos op taalgebied?

"Niet omdat Enschede het slechtste jongetje van de klas is wat communicatie betreft", zegt Sybren van Dam van het ministerie. "Integendeel. Enschede is al een tijd serieus bezig om de gemeentelijke teksten duidelijker te maken. Het was een van de eerste gemeenten die aanhaakte toen wij met de Direct Duidelijk Brigade begonnen. Enschede is juist een goed voorbeeld van hoe je met het oog op de burger je teksten kan maken."

'Cultuuromslag'

"Enschede is al een jaar bezig om de ambtenaren te trainen", zegt de Enschedese wethouder Arjan Kampman. "Het is een opgave. Het heeft ook te maken met een cultuuromslag, de wijze waarop je met je inwoners omgaat. Het is een grote wens van de gemeenteraad en de coalitie om burgers meer te betrekken bij besluitvorming. Als je dat wilt doen, moet je op een goede manier het gesprek aangaan en ze met duidelijke brieven informeren."

De Direct Duidelijk brigade wil dat volgend jaar duizend veel verstuurde overheidsteksten zijn verbeterd, zodat iedere inwoner ze begrijpt.