Twenterand gaat gebruik van lachgas geheel verbieden

Dat laat het college van de gemeente Twenterand weten op vragen van de PVV. Die wilde weten of Twenterand van plan was om het Enschedese verbod op gebruik van lachgas in het uitgaansleven te volgen. De PVV-fractie had al een motie in voorbereiding om de gemeenteraad achter het invoeren van een ontmoedigingsbeleid voor lachgas te krijgen.

Burgemeester en wethouders van Twenterand maken de motie van de PVV overbodig, omdat het college zelf al werkt aan een raadsvoorstel. Twenterand heeft een aanzienlijke historie op gebied van drugsgebruik onder jongeren. De gemeente is de laatste jaren stevig bezig om dat beter onder controle te krijgen. Een totaalverbod op lachgas past in dat beleid.

Overigens was het gebruik van lachgas op festivals en andere evenementen in Twenterand al langer niet toegestaan. Dat werd opgenomen als voorwaarde in de vergunning.

APV

In de nieuwe APV van de gemeente Twenterand is ook een verbod voor ruiters en fietsers opgenomen in publiek toegankelijke natuurgebieden. Want het veroorzaakt, volgens de gemeente, hinder voor de wandelaars en het beschadigt de natuur.

Ook gaat het carbidbeleid in de gemeente veranderen. Grondeigenaren moeten voortaan schriftelijk goedkeuring geven voor het gebruik van hun grond voor carbidschieten. Ook kan de burgemeester het schieten met carbid gaan verbieden, als de openbare orde en de veiligheid in het geding zijn.