Wat vind jij: Ook bij twijfel over drugscriminaliteit moet je meteen de politie inschakelen

Drugscriminaliteit is op het platteland een toenemend probleem. Uit onderzoek van dagblad Trouw begin vorig jaar bleek dat vijftien procent van de boeren wel eens door criminelen is benaderd. Melding daarvan maken doen ze echter vaak niet omdat ze geen vertrouwen hebben in de afloop.

De overheid vraagt al jaren expliciet aan boeren om scherp te zijn op verdachte praktijken. Maar de voornaamste reden dat boeren niet aan de bel trekken, is angst. Boeren zouden liever geen agent op het erf hebben. ‘Wij moeten tegenwoordig aan zo enorm veel regels voldoen, dat ze in het bedrijf altijd wel iets tegenkomen dat even niet klopt. Dat levert meteen zware boetes op’, is een veelgehoorde klacht.

En dat terwijl de politie, flink uitgedund door alle bezuinigingen, juist enorm gebaat is bij extra oren en ogen in de meer dunbevolkte buitengebieden. Zij roepen dan ook op om bij twijfel juist meteen contact op te nemen.



Wat vind jij? Begrijp jij de terughoudendheid van de boeren? Of moeten we meteen naar de politie stappen om de almaar doorgroeiende drugsproblematiek aan te pakken?