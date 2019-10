Almeloos gezin mag weer koken in de loods naast hun huis

Een gezin uit Almelo mag haar eigen keuken, die een tijd lang noodgedwongen buiten stond, terugzetten in een loods naast hun huis. Dat heeft de Raad van State in deze opmerkelijke zaak geoordeeld.

Het gezin gebruikte de keuken in een aparte loods voor het maken van maaltijden voor hun cateringbedrijf Broodje bij de Brug, maar ook voor het maken van de eigen maaltijd. In de woning zelf is geen keuken.

Verbod

Het gemeentebestuur van Almelo kwam met een verbod op het maken van maaltijden voor het cateringbedrijf, omdat dit in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

Maar het gezin dacht dat ze in de loods ook hun eigen maaltijden niet meer mochten maken. Dat had de gemeente, volgens de advocaat van het gezin, niet duidelijk verteld. Dus kookten ze voor zichzelf in de open lucht.

Maar de Raad van State heeft nu dus bepaald dat de keuken weer naar binnen mag en dat het gezin in de loods wel voor zichzelf mag koken. Het verbod van de gemeente geldt alleen voor het maken van maaltijden door het cateringbedrijf, constateert de Raad.

De Raad beoordeelt later in een aparte procedure of de keuken ook weer mag worden gebruikt door het cateringbedrijf.