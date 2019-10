Kappen monumentale bomen geeft Kasteel Eerde zijn zichtlijn weer terug

Het kappen van honderd jaar oude beuken en eiken aan de Kasteellaan in Ommen komt ten goede aan het Kasteel Eerde. Op het landgoed wordt zo de zichtlijn van het kasteel richting de woeste gronden in Boswachterij Ommen hersteld. Natuurmonumenten plant in de oprijlaan van het kasteel 128 jonge eiken terug.

De zichtlijn op het landgoed en Kasteel Eerde maakte ooit onderdeel uit van de oorspronkelijke landschapsarchitectuur uit 1715, maar is in de loop der eeuwen verdwenen door de aanplant van bomen. Dat wil Natuurmonumenten nu herstellen door achttien robuuste beuken en eiken te kappen.

Voorbeeld van Frans classicisme

Kasteel en landgoed Eerde zijn uniek voor Nederland. Het oorspronkelijke ontwerp uit het begin van de achttiende eeuw, volgens het Frans classicisme, is gaaf bewaard gebleven en een zeldzaam goed voorbeeld van tuinarchitectuur. Met de werkzaamheden wordt het laatste stukje gelegd van de symmetrische tuinkunstpuzzel van Landgoed Eerde. Met het herstel van de beukencarré en het Grand Canal is het levende tuinkunst museum op landgoed Eerde weer compleet.

Daarnaast wordt het zogeheten ‘beukencarré’ aan de achterzijde van het kasteel in ere hersteld. Diverse bomen zijn aangetast door zwammen. Daarom maken 41 bomen plaats voor 108 jonge beuken in carrévorm, met in het midden een prachtig doorzicht richting de Regge.

Afgelopen winter viel er nog een aangetaste beuk bovenop de sporthal van de Internationale School Eerde die in het kasteel is gevestigd.

Steile Oever

Ook heeft Natuurmonumenten het vlonderpad bij de Steile Oever hersteld. Die was in de loop der tijd onbegaanbaar geworden. De Steile Oever is een markant punt op landgoed Eerde. Het gaat om een flink hoogteverschil. Als uitloper van de Besthmenerberg is de Steile Oever een oude afgesneden meander van de Regge. Ter plekke heerst een bijna moerasachtige sfeer. De Steile Oever is niet alleen uniek om zijn steile oever maar ook om het prachtig zicht op een oude rivierloop van de Regge en het aan de overkant van de rivier gelegen buurtschap Archem.

Tien jarenplan

Om het unieke landgoed goed te kunnen beheren lanceerde Natuurmonumenten in 2009 een tien jarenplan genaamd Eerde 2020. De afgelopen jaren zijn allerlei deelprojecten uitgevoerd, zoals het opknappen van het bloemmozaïek in de kasteeltuin en het opnieuw inplanten van het ‘quinconcevak’ in de Frans classicistische stijl. Ook de bel-etage van het kasteel is grondig gerestaureerd. Historische zandwegen zijn hersteld, fietspaden voorzien van een nieuwe deklaag en bankjes gerestaureerd. Heideveldjes zijn opgeknapt en weer met elkaar verbonden.

Samen met de pachters streeft Natuurmonumenten naar een duurzame combinatie van landbouw en natuur. Het plan wordt financieel gesteund door de Nationale Postcode Loterij, Provincie Overijssel en Gemeente Ommen.