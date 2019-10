Dit weekend twee demonstraties tegen nieuwe moskee in Enschede

Dit weekend is Enschede het toneel van twee demonstraties van 'Rechts in Verzet'. De groepering wil demonstreren tegen de komst van een nieuwe moskee aan de Kuipersdijk in Enschede.

Vorig jaar werd een demonstratie van Rechts in Verzet stilgelegd door de gemeente, omdat het risico op ongeregeldheden met tegendemonstranten te groot was. De demonstratie werd toen gehouden vlakbij de Atjehstraat, waar de huidige Selimiye-moskee gevestigd is.

Waarom twee?

Twee demonstraties achter elkaar in één stad klinkt wat overdadig wellicht, maar volgens één van de initiatiefnemers van Rechts in Verzet, Hugo Kuijper is dat het niet: "Het heeft twee redenen, vorig jaar werd onze demonstratie stilgelegd. Tweede reden is dat wij zien dat klimaatactivisten vaker achter elkaar demonstraties in de binnenstad van Enschede mogen houden, dan mogen wij dat ook."

De demonstraties worden in twee delen van Enschede gehouden, op vrijdag in en om de binnenstad, op zaterdag in het gebied waar de nieuwe moskee gepland is. De eerste route die Rechts in Verzet wilde lopen is afgekeurd door de gemeente, vanwege veiligheids- en verkeerstechnische redenen. De gemeente zet extra verkeersregelaars in. Of er ook extra politie wordt ingezet, wilde de woordvoerder van de gemeente geen uitlatingen over doen.

Bij de gemeente is nog geen officiële melding gedaan van tegendemonstranten, maar bij de redactie van RTV Oost wel. Het antifascistische AFA zou op zaterdag in elk geval een tegendemonstratie gepland hebben.