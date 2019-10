OR Soweco teleurgesteld over toekomstplannen bestuur: "Is dit alles?"

Eerst mochten ze niet bij de bijeenkomst over de toekomst van Soweco zijn. Later toch wel. De verwachtingen bij de ondernemingsraad (OR) van Soweco waren donderdagavond om meerdere redenen hoog gespannen. Maar al tijdens de bijeenkomst, waar de raadsleden van de zes deelnemende gemeenten bij werden gepraat, bekroop de OR een gevoel van: "Is dit alles?" Een gevoel dat een kleine week later nog steeds overheerst.

Waar moet het naartoe met sociaal werkbedrijf Soweco? Een jaar lang dacht het bestuur na over die vraag om daar donderdagavond in Rijssen het verlossende antwoord op te geven. "Wat we hebben gehoord voldoet zeker niet aan onze verwachtingen", zegt OR-woordvoerder Miriam Doeschot. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er een stil protest van medewerkers van de sociale werkvoorziening.

De gemeenten Almelo, Twenterand, Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn en Tubbergen vertelden donderdagavond dat ze vanaf 2021 zelf de begeleiding en de zorg van de SW-medewerkers, die nu bij Soweco werken, toekomstbestendig willen organiseren. Elke gemeente gaat dat op eigen wijze doen, tegelijkertijd blijven ze op onderdelen met elkaar samenwerken. "Ze hebben vertelt wat ze willen bereiken, maar niet hoe ze daar willen komen”, reageert een teleurgestelde Doeschot. "Het is allemaal zo algemeen.”

Niet veel wijzer geworden

De ondernemingsraad is in elk geval niet veel wijzer geworden van hetgeen ze in Rijssen gehoord heeft. Er is zelfs teleurstelling over de inhoud van het plan. "Ik vraag me af of de raadsleden van de deelnemende gemeenten hiermee voldoende zijn geïnformeerd. Zij moeten immers op basis hiervan een besluit nemen over de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) per 1 januari 2021", zegt Doeschot. “Het gaat hier tenslotte om een verstrekkend besluit met grote maatschappelijke impact voor een grote groep mensen. Kan een raad een besluit nemen op basis van deze summiere informatie?”

De besluiten worden in januari verwacht. Tot die tijd zit de ondernemingsraad niet stil. "Wij laten de plannen van het bestuur zowel juridisch als op de haalbaarheid toetsen. Bovendien heeft de rechtbank ons verzoekschrift in behandeling genomen." De OR gaat naar de rechter, omdat het bestuur de OR tot twee keer toe niet in de gelegenheid heeft gesteld advies te geven over de opdrachten aan onderzoeksbureau IROKO. Onterecht vindt de OR. "De Wet op de Ondernemingsraden is hierover heel duidelijk."

Missers in persbericht

"Ook vinden wij het heel vervelend dat in het laatste persbericht van het bestuur staat dat de regiegroep (groep mensen bezig met toekomstplannen Soweco, red.) met ons in gesprek is. Maar feit is dat wij de afgelopen week voor het eerst met elkaar in gesprek zijn geweest. En dat ging over de wijze waarop we in de toekomst wellicht met elkaar kunnen spreken. En daarover zijn nog geen afspraken gemaakt."

In het persbericht staan gewoon fouten Miriam Doeschot, or-Soweco

Over dat persbericht is de ondernemingsraad sowieso niet te spreken. "Daar staan gewoon fouten in", zegt Doeschot. "Er wordt bijvoorbeeld geschreven dat de laatste SW-medewerker binnen 10 tot 15 jaar het licht uit doet omdat er geen nieuwe SW-medewerkers meer bij komen. Maar er zijn medewerkers die nu een jaar of dertig zijn. Die gaan toch niet op hun 45ste al met pensioen?"