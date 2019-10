Boeren kijken film over duurzame landbouw: "Schetst een onrealistisch beeld"

Zwolse boeren kijken naar de film: The Biggest Little Farm (Foto: RTV Oost)

Emma het varken uit de film 'The Biggest Little Farm' (Foto: EF NEON)

Een natuurlijke boerderij zonder bestrijdingsmiddelen, waar de biodiversiteit zelfs versterkt wordt. Voor sommigen is dit misschien wel 'het ideale plaatje'. Een documentaire hierover, The Biggest Little Farm, draaide gisteravond in Odeon in Zwolle. Bij de film waren ook Overijsselse boeren aanwezig. Ze lieten zich inspireren, maar vroegen zich wel af hoe realistisch dit is in Nederland.

In de documentaire koopt een Amerikaans stel een een uitgedroogd stuk land. Op dat land moet hun droom van een duurzame boerderij werkelijkheid worden. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Hun fruitoogst wordt bijna volledig opgegeten door slakken, vogels en insecten. Ze krijgen te maken met een rattenplaag in de boomgaard en coyotes eten wel honderden kippen op.

Ze proberen met deze tegenslagen om te gaan door gebruik te maken van de natuurlijke oplossing. Ze zetten eenden in tegen de slakkenplaag en de coyotes proberen ze in te zetten om de overlast van ratten in de boomgaard op te lossen.

Niet realistisch

"Inspirerend, maar niet heel realistisch", was een veelgehoorde reactie van de Overijsselse boeren die ook aanwezig waren bij de film.

Volgens melkveehouders Harold en Niels van Vilsteren uit Zwolle is het vooral geldkwestie. "Je zag in de film dat ze een grote investeerder hadden die geen rendement vroeg. De eerste paar jaren mislukte de oogst volledig, pas in het zevende jaar hadden ze een goede oogst. In Nederland zou je niet zo veel tijd krijgen, dan had de investeerder of bank zich al teruggetrokken."

Boer en consument

De ambitie om meer circulair en duurzamer te werken is er wel bij de aanwezige boeren, maar ze vragen ook bereidheid van de consument. Zo was er ruimte voor discussie na de film en kaatste Harold van Vilsteren de bal terug naar het publiek.

"Zijn jullie ook bereid om meer te betalen voor producten en om niet alles in de supermarkt te kopen, maar juist naar de boerenmarkt te gaan?" Hierop kwam weinig reactie vanuit het publiek. Jeanet Brandsma, melkveehouder uit Giethoorn, denkt hier ook over na. "De boeren willen wel, maar de consumenten moeten ook bewuster worden van het voedsel dat ze eten en bereid zijn om meer te betalen."