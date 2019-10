Kampen moet 8 miljoen bezuinigen; de bijl gaat in de zorg, de cultuur en het groen

Kampen moet een knoop doorhakken over forse bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren om in ieder geval het huidige begrotingstekort van 5,2 miljoen op te vangen. Het college wil meteen flink doorpakken en stelt voor liefst acht miljoen te bezuinigen.

De raad moet besluiten in hoeverre mee moet worden gegaan in de bezuinigingswoede. Het college van B. en W. stelt een hoger bezuinigingsdoel dan nodig is om het directe gat te dichten, omdat volgens wethouder Irma van der Sloot ook investeringen in de stad nodig zijn. "We willen investeren in een fietsparkeergelegenheid in de binnenstad. We moeten zorg dragen voor het groene hart van Kampen. We moeten rekening houden met groot onderhoud, het astbestfonds en ten slotte hebben we ook te maken met de energietransitie en duurzame ontwikkeling", legt de wethouder voor aan de raad.

Zorgplicht

Het tekort op de begroting wordt vooral veroorzaakt door de zorgkosten die de pan uit rijzen. Omdat de gemeente sinds 2015 de plicht heeft om zelf beleid te voeren met betrekking tot de WMO en jeugdzorg in de eigen gemeente uit te voeren, moet het geld voor de zorgplicht 'ergens' vandaan worden gehaald.

Minder zorgaanbieders

Waar de klappen vallen is nog niet duidelijk. De gemeente moet nog onderzoeken waar het geld vandaan moet komen. Een van de opties is het verlagen van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders. Dat kan betekenen dat een aantal cliënten een nieuwe zorgaanbieder moet vinden voor de zorg die ze nu afnemen. Maar ook moet er gekeken worden naar het verbeteren van de efficiëntie binnen de eigen ambtelijke organisatie. Hoeveel arbeidsplaatsen er bij de gemeente verloren gaan is nog niet bekend. Wel voorziet de gemeente een verslechtering van de dienstverlening. Gedacht moet worden aan langere wachttijden voor bepaalde diensten.

Ouderen- en jongerenwerk op de schop

Ook gaat het jeugd- en ouderenwerk op de schop. In de knel komt de preventie, bijvoorbeeld om oudere mensen langer zelfstandig te houden, of om te voorkomen dat jongeren in een uitkering belanden. De gemeente wil heel kritisch bestuderen welke projecten er daadwerkelijk toe doen.

Bijl gaat in de cultuur en het groen

De culturele sector wordt niet gespaard. Theater De Stadsgehoorzaal, het Stedelijk Museum, het Stadsarchief en cultureel centrum Quintus moeten het met een half miljoen per jaar minder doen. Datzelfde geldt voor de groenvoorziening van de stad, al wil Kampen wel de huidige kwaliteit handhaven.

Vette stijging OZB en parkeervergunning

Naast het korten op bestaande projecten stelt het college voor om de OZB te verhogen. Voor woningen stijgt deze met 10%. Voor niet-woningen (dus bedrijven en instellingen) gaat de OZB maar liefst met een vette 45% omhoog. Parkeren in de stad wordt 50 eurocent per uur duurder. Parkeervergunningen kosten vanaf 2020 50 euro meer.



Hulproep

Burgemeester Koelewijn van Kampen vindt dat het Rijk te weinig doet om de problemen van de lokale overheid op te vangen. "Het is eigenlijk niet uit te leggen aan onze inwoners dat we hen met deze lastenverzwaring moeten confronteren, dat er risico’s zijn voor de zorg op dit moment en het Rijk met de armen over elkaar blijft zitten, terwijl in Den Haag het geld tegen de plinten klotst. Ze geven minder uit aan zorg, terwijl wij ook nog eens minder krijgen van het gemeentefonds. We worden twee keer gepakt als gemeente. Daarom roep ik: help ons! En die hulproep schrijven wij met hoofdletters.”

De gemeenteraad bespreekt de bezuinigingen op 12 november en neemt daarover op 14 november een besluit.