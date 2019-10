Borne maakt werk van 'ongelukkenoversteek' N743

De afgelopen vijf jaar gebeurden er op de oversteek ter hoogte van de watertoren zeker twaalf ongelukken. Daarbij gaat het vooral om auto's en motoren die op het hekwerk op de middengeleider botsen.



"Het is natuurlijk wel een drukke weg, op een werkdag rijden er ongeveer veertienduizend motorvoertuigen over. Toch willen we die oversteek hebben voor fietsers en voetgangers, zodat ze vanuit de Bornsche Maten rechtstreeks naar het centrum van Borne kunnen", zegt Joachim Wissink, beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de gemeente Borne.



Ongelukken

De hekken werden enige tijd geleden geplaatst om de oversteek veiliger te maken en begin vorig jaar werd er led-verlichting aangebracht op de oversteek. Maar nog steeds gebeuren er ongelukken.



Politie, provincie en gemeente zien twee oorzaken voor de ongelukken; afleiding in het verkeer en de zichtbaarheid in het donker. Die laatste oorzaak wil de gemeente nu uitsluiten met de extra verlichting.



Herinrichting weg

Ook wordt met de provincie, die eigenaar is van de weg, gesproken over de verdere inrichting van de N743 en het verlagen van de snelheid. "Drempels neerleggen is iets heel ingrijpends. We bespreken wel met de provincie om bijvoorbeeld een de heg langs de weg te plaatsen waardoor mensen toch het idee hebben dat de weg wat smaller lijkt en daarop geattendeerd worden."