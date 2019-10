Wie bood Gerrit Simmelink onderdak in Buurse tijdens de oorlog?

"Ik heb contact met de dochter van Gert Stegehuis die in Canada woont. Haar vader zat van september 1944 tot de bevrijding in 1945 ondergedoken bij mijn vader in Rekken. Daarvoor zat hij in een Buurse op een ons niet bekende boerderij, samen met ene Gerrit Simmelink."



Te Braake hoopt in contact te komen met nabestaanden van Simmelink. "Ik hoop dat de familie bij wie de twee ondergedoken zaten of de huidige bewoners van de onderduikboerderij meer weten."

Weinig aanknopingspunten

Dat Te Braake de media benadert om in contact te komen, komt door het geringe aantal aanknopingspunten. "Onderduikers hebben was een kwestie van je mond houden en ook niets vragen als je in de buurt onderduikers vermoedde", zegt Te Braake.

"Bij ons thuis werd alleen over 'onze' onderduikers Gerrit Stegehuis en Ad van der Veer gesproken, omdat die onderduik eindigde met de bevrijding van Rekken. De noodzaak tot geheimhouding werd hierdoor opgeheven en er werden zelfs adressen uitgewisseld. Het contact duurde voort tot in de jaren zestig, vijftien jaar na Stegehuis' emigratie naar Canada. Maar het is tamelijk zeker dat ook onze buren de onderduikers niet bij naam kenden."

Gert Stegehuis dook samen met Gerrit Simmelink onder (Foto: Ingezonden)

Volgens Te Braake is het ook mogelijk dat Gerrit Simmelink in Buurse niet eens bij zijn echte naam bekend was bij het gastgezin, laat staan in de wat wijdere omgeving.