Zilveren Camera in Zwolle: de beste Nederlandse persfoto's van 2018 op een rij

In totaal zijn er negen categorieën. Schrijver won in de categorie 'Nieuws Internationaal (enkel)' met haar foto van een migrantenkaravaan die door Mexico trekt. "Toen ik die foto maakte, kreeg ik kippenvel. Ik heb eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt dat ik zo geraakt werd door een foto."

De prijswinnende foto van Gerlinde Schrijver (Foto: RTV Oost)

Fotografe Cynthia Boll won de hoofdprijs, de Canon Zilveren Camera, voor haar fotoserie Sinking Cities Jakarta. Op deze foto's is de bodemdaling en de klimaatverandering van de Indonesische hoofdstad te zien.

Zilveren Camera

"Ieder jaar worden zo'n tienduizend foto's ingestuurd", zegt Fieke van 't Riet, organisator van de Zilveren Camera in Zwolle. "In elke categorie is een eerste, tweede en derde prijs te verdelen."

Uiteindelijk worden er ongeveer tweehonderd prijswinnende foto's tentoongesteld. De Zilveren Camera is dit jaar onderdeel van Stichting De Stad Verbeeldt. Die heeft als missie dat storytelling in fotografie, beeld en geluid een sterkere positie krijgt in Zwolle.

Overijssels trots

Een prijswinnende Zwolse fotografe is dan een flinke stap in de goede richting. Voor Van 't Riet is het daarom extra speciaal dat de expositie nu in de Overijsselse hoofdstad te zien is. "We zijn heel trots dat Gerlinde dit gepresteerd heeft."

Ook Schrijver is blij dat deze expositie er is. "Door zo'n expositie kan je toch wat langer stilstaan bij zo'n foto. Ik vind het goed om te laten zien dat er fotojournalisten zijn die in moeilijke situaties hun werk moeten doen."