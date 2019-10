Nummer zeven en acht: opnieuw auto's in brand in Deventer

En weer is het raak in Deventer: in de Grootburgerstraat in de stad zijn vannacht twee auto's in brand gevlogen. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd. De brandweer kon niet voorkomen dat allebei de auto's zwaar beschadigd zijn geraakt.

Vermoedelijk is de brand aangestoken. De politie heeft de plek rond de auto's afgezet met lint en doet in de loop van de ochtend verder onderzoek.

Acht autobranden in een maand tijd

De auto's die vannacht in brand vlogen zijn nummers zeven en acht van deze maand. Nadat er de laatste weken meerdere branden waren in de wijken Zandweerd, Het Oostrik en afgelopen weekend in de Rivierenwijk, was het nu raak in het Knutteldorp.

Eerder deze maand werd een man van 33 uit Deventer aangehouden. Hij werd verdacht van het in brand steken van auto's, maar enkele dagen later werd de man vrijgelaten omdat hij er niets mee te maken bleek te hebben. Deventer is al langer in de ban van autobranden. Vorig jaar gingen in de stad tientallen auto's in vlammen op.