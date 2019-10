Provincie Overijssel: aantal schademeldingen over Kanaal Almelo-De Haandrik stijgt nog

Nog steeds krijgt de provincie Overijssel schademeldingen binnen van bewoners langs kanaal Almelo-De Haandrik. Dat staat in antwoorden van de provincie op vragen van PVV en CDA over het onderzoek naar de oorzaak van de schade aan woningen langs het kanaal. Die schade is mogelijk het gevolg van werkzaamheden om het kanaal uit te diepen zodat grotere schepen erdoor kunnen varen.

Om de oorzaak van de schade te onderzoeken zijn door een bouwkundig expertisebureau meters geplaatst die tijdens werkzaamheden aan het kanaal trillingen monitoren. Zodra een waarde wordt geregistreerd die boven de afgesproken waarde ligt, wordt ingegrepen.

Terugkoppelen

"Wanneer een meter een te hoge trillingswaarde registreert, wordt het werk per direct stilgelegd", schrijft de provincie. "Vervolgens wordt door het expertisebureau nagegaan wat de oorzaak van de te hoge waarde is. Dit koppelen we ook terug aan de bewoners van het pand."

De provincie meldt dat in de meeste gevallen bleek dat de hoge trillingswaarde geen relatie had met de uitvoering van de werkzaamheden, maar een heel andere oorzaak had. Bijvoorbeeld het dichtslaan van een deur, zwaar landbouwverkeer, een hagelbui en in één geval werd met een trekker tegen het kozijn getikt tijdens het lappen van ramen.

Te hoge waarde

Echter meldt de provincie ook dat in een aantal gevallen de werkzaamheden wel degelijk de oorzaak waren van de te hoge waarde. Op die momenten is de uitvoeringsmethode aangepast. "Tot nu toe heeft dat er voor gezorgd dat bij voortzetting van de werkzaamheden de trillingswaarden binnen de gestelde normen zijn gebleven", schrijft de provincie Overijssel.

De provincie Overijssel legde 30 september in Vroomshoop werkzaamheden stil aan damwanden langs Kanaal Almelo - De Haandrik. De werkzaamheden waren vier dagen eerder begonnen en verliepen in eerste instantie naar tevredenheid. Maar op 30 september lukte het niet meer om damwanden aan te brengen zonder dat de trillingsmeters afgingen.

Slotvulling

Daarna is gezocht naar een oplossing om de damwanden in te trillen zonder dat de meters verder uit slaan dan is toegestaan. Die is gevonden door in de sloten (het punt waar twee damwanden in elkaar haken) van nieuw aan te brengen damwanden een slotvulling aan te brengen. Het gaat om een vulling die er voor zorgt dat tijdens het plaatsen van de damwanden de wrijving tussen de planken onderling wordt verminderd.

Met behulp van deze nieuwe aanpak zijn rond half oktober de werkzaamheden weer hervat.

De provincie organiseert binnenkort een informatiebijeenkomst, waarbij de werking van de trillingsmeters wordt uitgelegd en mensen de werking van de trillingsmeters kunnen ervaren.