Door vlammen verwoeste manege Diepenveen in ere hersteld: "Tijd voor een feestje"

De eerste paarden staan alweer in de stallen. Hoewel de puntjes nog niet op de 'i' staan, zijn de grootste werkzaamheden bij Manege Tjoonk in Diepenveen afgerond. Reden voor een feestje, vinden de beheerders van de manege. "Een open dag geeft ook de gelegenheid om aandacht te geven aan iemand die het echt nodig heeft", aldus mede-eigenaresse Sharen van der Linden.

Na de brand van vorig jaar is de periode van herstelwerkzaamheden bijna achter de rug. "Nu zijn we eindelijk zover dat we kunnen zeggen dat het zo goed als klaar is", zegt Sharen. "We hebben veel hulp gehad van de gemeente en aannemers. Iedereen heeft z'n best gedaan om het zo snel mogelijk te laten verlopen."



Open dag

Aanstaande zaterdag staan de deuren van de manege open voor bezoekers. Naast dat men de nieuwe stallen kan bewonderen, zijn er ook verschillende activiteiten. "Er wordt een carrousel gereden, er zijn diverse clinics en er komt een springkussen. Zo is er genoeg te doen."



Stichting Cynthia

Naast festiviteiten is er ook aandacht voor een goed doel. Cynthia Holtkuile lijdt aan MS en voor een behandeling moet zij naar Mexico. "Daar kunnen ze een stamceltransplantatie uitvoeren. Bij tachtig procent van de mensen stopt de MS. Ik wil ook dat het stopt", zegt een emotionele Cynthia.

Tijdens de open dag staat er een kraam met allerlei creaties, herfststukken en baksels die mensen kunnen kopen om haar financieel te steunen. Van de benodigde tachtigduizend euro is op dit moment zo'n vijfendertigduizend ingezameld.



Brand

Vorig jaar juli ontstond er brand tussen hooibalen op een aanhanger achter een tractor die bij de manege reed. Toen de bestuurder vuur zag, probeerde hij bij de manege te draaien. Tijdens de manoeuvre zijn er brandende balen van de aanhanger gevallen, waardoor de brand op de stal oversloeg. De circa zestig paarden zijn toen ongeschonden in veiligheid gebracht.



De open dag bij de herstelde manege aan de Ganzekooisweg is zaterdag van elf tot vier uur.