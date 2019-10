'Sloop Oale Bouw moet zo snel mogelijk beginnen'

De sloop van de wijk de Oale Bouw in Westerhaar-Vriezenveensewijk moet zo snel mogelijk beginnen. Dat zegt wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand, hij doelt hiermee op de leegstaande woningen. Daarnaast gaat de wethouder met huurders in gesprek.

Wooncorporatie Mijande in Vriezenveen wil de huidige verouderde woningen in de wijk slopen en er nieuwbouw voor in de plaats zetten. De naoorlogse woningen voldoen niet meer aan de huidige standaard. Nu staan er vooral twee-onder-een-kap-woningen en dat moeten straks rijtjeshuizen worden.

De bewoners willen dat niet. Omdat de woningen kleiner zullen worden, de tuin fors minder wordt en omdat de huren aanzienlijk zullen stijgen. Veruit de meeste mensen willen in hun eigen woning blijven en verlangen van Mijande dat de huizen worden gerenoveerd.

'Een doorn in het oog'

"Mijn zorg als wethouder is namelijk vooral de gezondheid van de bewoners en daarmee ook de leefbaarheid in het gebied. Het kan dan ook niet zo zijn dat er oude leegstaande woningen blijven staan, voor velen een doorn in het oog. De eerste stap daarin is de sloop en die moet snel starten. Mijande heeft mij beloofd om dat proces snel in gang te zetten", zegt Harmsen.

Daarnaast wil de wethouder individuele gesprekken met inwoners voeren. "Ik wil vooral van de inwoners zelf horen hoe zij dit allemaal beleven en hoe hun individuele situatie is. Ook wil ik graag weten wat de vragen van inwoners aan Mijande Wonen zijn en horen wat de reactie van Mijande daarop is."

Om die antwoorden te krijgen, nodigt Harmsen ook de directeur van Mijande Wonen bij de gesprekken uit.

'Invloed op gezondheid'

De wethouder bemoeide zich tot voor kort niet met de slepende zaak tussen de woeste Westerhaarders en Mijande. Nu hij van mening is dat de gezondheid en leefbaarheid in het geding komen, mengt hij zich wel in de zaak. "Oude, tochtige woningen zijn van invloed op de gezondheid van de bewoners en leegstaande woningen doen de Oale Bouw geen goed."