Client van Aveleijn maakt lang gedroomde musical met mensen met en zonder beperking

"Mijn droom is inderdaad al uitgekomen", vertelt Sabrina (26 jaar) tijdens de eerste auditieronde. "Ik had een musical gemaakt over een meisje dat haar zelfgemaakte sprookje in een sprookjesboek wil krijgen. Dat komt dan uit. Haar droom komt net als mijn droom helemaal uit."

Hoofdrol

Sabrina zal de hoofdrol niet zelf gaan spelen. "Dat is nog een beetje lastig. Ik durf nog niet zo goed alles te doen. Ik heb zelf autisme en dan wordt het snel te druk voor mij. Dan ga ik teksten vergeten enzo."

Talenten

Toch heeft regisseur Eddy van der Schouw genoeg talenten gezien die hij kan gebruiken in het stuk. Hij zoekt zowel spelers met als zonder een beperking. "Auditie doen is voor iedereen hetzelfde. Iedereen is zenuwachtig, iedereen bereidt zich even goed voor, iedereen wil een goed commentaar en ja iedereen wil meedoen."

De musical gaat volgend jaar in verschillende Twente theaters opgevoerd worden.