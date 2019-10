'Boerenjagers' over psychologische test: "We moeten terug naar het oude systeem"

Met de test wil minister Grapperhaus van Justitie dat het duidelijker wordt wat voor mensen een wapenvergunning hebben of willen hebben. Het is één van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de aanslag in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn in 2011. De test is computer-gestuurd. Via een e-screener moet dan een vragenlijst worden ingevuld. Na het invullen zijn inmiddels vijftien jagers hun akte en wapen kwijtgeraakt.



De advocaat van de NOJG heeft de eerste spoedprocedure in gang gezet. "Dit om te zorgen dat een jager zo snel mogelijk zijn akte weer terugkrijgt."



Oplaat ziet de test het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. "Het moet volledig van tafel en we moeten terug naar het oude systeem."

