Echtpaar Nieuwleusen langer vast voor mishandeling deurwaarder

Het slachtoffer liep onder meer een gebroken voet en ellepijp op. Bij de mishandeling zou er sprake zijn van voorbedachten rade, zo stelt het Openbaar Ministerie.

Dennis D., die morgen 36 wordt, en echtgenote Sophie (36) uit Nieuwleusen zitten al sinds juli vast. Vanochtend moesten ze een eerste keer voor de rechtbank verschijnen.

Advocaat bedreigd

Daarbij kwam onder meer aan het licht dat Sophie, die overigens voor de vermeende geweldsexplosie met de deurwaarder bij een advocatenkantoor heeft gewerkt, in juli dit jaar een advocaat uit Noord-Nederland telefonisch heeft bedreigd, zo maakte officier van justitie Rozemarijn van Andel bekend. Deze raadsvrouw stond het stel bij in de civiele procedures die speelden. Die bedreiging vond plaats op 9 juli, de dag erna werd het duo aangehouden.

Vanochtend ging het overigens om een zogenoemde pro-formazitting. De strafzaak tegen het echtpaar wordt 7 november inhoudelijk behandeld. Dan komt onder meer de bedreiging van de advocaat verder ter sprake, aldus het OM vanochtend.

Ook werd vanochtend bekend dat het echtpaar met een mobieltje opnamen van het hele voorval heeft gemaakt. Die beelden worden nu alsnog gebruikt in het strafproces.

Incasso-actie

De deurwaarder was in juli dit jaar naar de woning van de transporteur gegaan in de nasleep van meerdere incasso-acties. De ondernemer had in de zomer van vorig jaar zijn truckers een brief gestuurd, waarin hij ze meldde dat ze na hun vakantie werkloos waren omdat hij zou stoppen met zijn bedrijf.

Daarop raakte de Nieuwleusenaar verwikkeld in slepende rechtszaken met onder meer het pensioenfonds en de vakbond FNV. De rechter veroordeelde hem vervolgens tot een bedrag dat uiteindelijk kan oplopen tot circa vier ton.

Tientallen keren geslagen

Toen de gerechtsdeurwaarder in de nasleep hiervan op de stoep stond, zouden D. en zijn echtgenote door het lint zijn gegaan. Ze zouden het slachtoffer anderhalf uur lang tientallen keren met een stalen buis hebben toegetakeld. Daarbij werd hij niet alleen over zijn hele lichaam geraakt, maar ook aan zijn hoofd en gezicht. Zelfs toen de deurwaarder al weerloos op de grond lag, zou het echtpaar nog meermalen op hem hebben ingetrapt en -geslagen.

Met dood bedreigd

Ook zou de deurwaarder met de dood zijn bedreigd. Zo werd hij volgens justitie gedwongen zijn telefoon en de bijbehorende pincode af te geven. "Geef de pincode, anders werk ik je onder de grond. Als ik daarvoor moet zitten, doe ik dat."

Klaas Jan Breedijk, advocaat van D., liet tijdens de pro-formazitting van vanochtend weten dat hij wil dat een medewerker van de vakbond FNV voor de rechtbank wordt gehoord. Deze FNV'er heeft een video gemaakt van de beslaglegging op de trucks van D. De Nieuwleusenaar vindt dat de vakorganisatie zijn naam door het slijk heeft gehaald en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan smaad en laster.

Het echtpaar kroop tijdens de zitting nadrukkelijk in de slachtofferrol. Volgens hen zou de toedracht van de mishandeling anders zijn dan tot nog toe in de media werd geschetst.

In therapie

Sophie vroeg de rechter vanochtend bovendien om de rechtszaak van 7 november in vrijheid af te mogen wachten. Ze meldde de rechter dat ze in therapie wil, maar dat dat in een rustige omgeving moet. Het huis van bewaring vormt voor haar zowel fysiek als mentaal een te zware belasting, aldus Sophie in haar betoog rechtstreeks aan de rechter. Die therapie, EMDR, is bedoeld voor mensen die een schokkende ervaring willen verwerken. De rechter wees het verzoek echter van de hand.

Verkeersruzie

Los van de mishandeling van de deurwaarder moet Dennis D. zich overigens volgende maand ook nog voor de politierechter verantwoorden voor een verkeersruzie. Na het incident zou hij naar de woning van zijn rivaal zijn gegaan, waarna hij met een knuppel de glazen toegangsdeur van de woning aan gruzelementen sloeg. Het slachtoffer liep daarbij zelf ook rake klappen op. Dit voorval werd gefilmd met een webcam.