Burgemeester roept op na nieuwe autobranden Deventer: 'Meld iedere verdachte situatie'

En weer was het raak in Deventer: afgelopen weekend vlogen er drie auto's in brand. "We maken ons er zorgen over", zegt burgemeester Ron König. Hij roept Deventenaren op alle afwijkende zaken direct te melden bij de politie.

De autobranden houden de gemoederen bezig in de stad, merkt König. "Als ik in de stad loop, dan beginnen mensen er snel over. En dat snap ik ook, het is heel vervelend als het gebeurt. Je krijgt de dagwaarde van je auto terug en dat is vaak niet wat hij waard is voor de gebruiker."

Dure bolides

De brandenreeks begon dit jaar in de wijk Borgele. En dat waren geen doorsnee auto's die in brand vlogen: het ging toen om twee peperdure bolides, met een gezamenlijke waarde van twee ton. Afgelopen weekend ging een luxe Audi in vlammen op in de Koningin Julianastraat.

Nog meer opmerkelijke branden: in augustus vloog een motor in brand, terwijl even verderop ook een container in brand stond. En in de nacht van 22 op 23 september werd een camper volledig door vlammen verwoest.

Hier waren de autobranden het afgelopen jaar:

Halverwege oktober werd een man van 33 uit Deventer aangehouden. Hij werd verdacht van het in brand steken van auto's, maar werd enkele dagen later weer vrijgelaten omdat hij er niets mee te maken bleek te hebben.

Deventer is al langer in de ban van autobranden: vorig jaar gingen in de stad ook al tientallen auto's in vlammen op. Ook bij die branden was voor het overgrote deel vermoedelijk sprake van brandstichting, maar ook toen wist de politie de dader(s) niet te traceren.