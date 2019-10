Bijenkasten op dak UWV-kantoor in Zwolle drukbezocht: "Bijen gedijen erg goed op het dak"

"Iedereen kent de klimaatproblemen en als UWV-zijnde willen wij een steentje bijdragen om de bijen te helpen. We zijn bezig om onze gebouwen te verduurzamen en onderdeel daarvan zijn deze bijenkasten", zegt Chantal Bouwmeesters van het UWV.

De bijen worden niet door het personeel verzorgd, maar door imker Joost Clevis. Hij rijdt zo af en toe vanuit Nijmegen naar Zwolle om te controleren hoe het gaat met de bijen. "Op het dak is veel beschutting en er komen geen vijanden, zoals muizen, in de kasten."

Stenen en asfalt...

Dat de bijen op een hoogte van twintig meter moeten vliegen om bij de kasten te komen, is volgens Joost geen enkel probleem. Ook voor voedsel zitten ze in de stad goed.



"De diversiteit van voedsel in steden is erg goed. Bijen zijn eigenlijk verplicht om stadsparken en balkonnetjes af te speuren om aan voedsel te komen. Daar staan meer verschillende soorten bloemen dan bijvoorbeeld op het platteland."

Bewustwording

"Bewustwording creëren dat bijen erg belangrijk zijn, is erg belangrijk", aldus Joost. "Het gaat niet goed met de bijen, ze sterven uit. Het personeel komt hier geregeld kijken, dus op deze manier kan je mensen bewust maken."

Op de vraag of meer bedrijven dit moeten doen, zegt Joost volmondig ja. "Ik denk dat er veel te winnen valt in de stad. Voor de biodiversiteit is het erg belangrijk en het personeel is ook erg betrokken."