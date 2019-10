Deurwaarders wapenen zich met noodknop tegen agressie: ook experiment in Overijssel

De noodknop wordt intussen ook gebruikt in andere sectoren, waar medewerkers te maken kunnen krijgen met geweld. Daarbij gaat het om beroepsgroepen als medewerkers in de thuiszorg en jeugdzorg, maar ook boswachters.

Harder optreden

Na de mishandeling deze zomer in Nieuwleusen pleitte de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) voor harder optreden bij geweld tegen deurwaarders. Politie en justitie zouden te weinig doen bij geweld, zo luidde de kritiek van de koepelorganisatie.

In de praktijk krijgen deurwaarders slechts in hele uitzonderlijke gevallen politiebegeleiding.

Veiliger gevoel

Naar nu blijkt hebben deurwaarders de eerste helft van dit jaar achter de schermen een experiment gehouden met een speciale noodknop. Het gaat om een plat apparaatje - met het uiterlijk van een id-kaartje - dat via de telefoon of onafhankelijk daarvan kan worden geactiveerd.

De paniekknop is bovendien voorzien van de laatste technieken voor locatiebepaling, zodat de meldkamer nauwkeurig kan nagaan waar de persoon in nood zich bevindt.

De deelnemers aan de proef lieten na afloop weten zich met het apparaat een stuk prettiger en veiliger te voelen. Vandaar dat nu steeds meer deurwaarders met het apparaat worden uitgerust.

Alarm

Als de deurwaarders via de noodknop alarm hebben geslagen, worden ze rechtstreeks in verbinding gebracht met de meldkamer van een beveiligingsbedrijf, onder meer in Enschede. Van daaruit kan worden meegeluisterd tijdens het gesprek tussen de deurwaarder en de cliënt. Indien nodig kan de meldkamer vervolgens eigen beveiligingsmedewerkers of de politie inschakelen.

Incidenten

Volgens Paul Otter van de KBvG leggen de deurwaarders op jaarbasis circa twee miljoen huisbezoeken af, in achthonderd gevallen gaat het mis. "Grofweg één op de duizend, dat valt mee, maar ieder incident is er natuurlijk een teveel."

Die verhitte gesprekken ontaarden trouwens niet altijd in geweld of bedreigingen. "Wat we vooral zien is dat mensen emotioneel worden. En dat snap ik heel goed, want wij komen daar natuurlijk in de eerste plaats voor geld aan de deur. En geld is iets waarvan je je eten koopt."

Gesprek opgenomen

Volgens zegsman Otter biedt de paniekknop nog een extra voordeel. Het gewraakte gesprek tussen de deurwaarder en de cliënt wordt opgenomen zodat dat kan worden gebruikt in een eventuele rechtszaak.





Twentse deurwaarder Stöteler als proefkonijn: 'Geeft gevoel van veiligheid'



Deurwaarder Sebastiaan Stöteler uit Almelo is één van de acht proefpersonen in Overijssel die meedeed aan de landelijke proef met de noodknop. Hij zit al ruim elf jaar in het vak en zegt zijn "portie agressie wel te hebben gehad". Zo stond hij al eens oog in oog met een boze cliënt die ineens een uit de kluiten gewassen vleesmes tevoorschijn toverde. Door het hoofd koel te houden, loste hij het op.



Stöteler, in dienst bij GGN in zijn woonplaats, heeft de noodknop een half jaar getest. "Vier verschillende exemplaren van vier verschillende aanbieders." Hoewel hij de knop niet heeft hoeven te gebruiken, houdt hij er een goed gevoel aan over. "Het is een prettig idee dat je weet dat er iemand op de achtergrond aanwezig is die zich met jouw veiligheid bezighoudt."

Al heeft hij ook kritische kanttekeningen: "Ik vraag me wel af dat, juist omdat je weet dat iemand meeluistert, niet het gevaar bestaat dat je overmoedig wordt. Of dat er sprake is van schijnveiligheid. En mocht het écht escaleren, duurt het natuurlijk nog altijd wel even voor de politie ter plaatse is. Zo'n alarmknop is natuurlijk geen kogelwerend vest. Hoewel we die ook wel hebben binnen ons bedrijf."



Gerechtsdeurwaarder Sebastiaan Stöteler draaide proef met de noodknop (Foto: RTV Oost)

Deurwaarders zijn vanuit de koepelorganisatie KBvG verplicht om iedere vier jaar een agressietraining te volgen. "Als je te weinig punten haalt, kun je in het uiterste geval uit je ambt worden gezet. Ook worden regelmatig zelfverdedigingscursussen aangeboden, maar daar ben je vrij in of je die wilt volgen."Dat het daadwerkelijk tot geweld komt, is volgens hem echter uitzonderlijk. "Maar de hoeveelheid verbale agressie die we over ons uitgestort krijgen, is wel degelijk heel erg groot. Wat dat betreft, is er sprake van normvervaging onder deurwaarders. Wat anderen misschien te gek voor woorden vinden, vinden wij heel normaal. We krijgen zoveel over ons heen, dat we een dikke huid hebben gekregen."Dat via de noodknop een meldkamer kan meeluisteren met een verhit gesprek kan volgens hem de-escalerend werken. "Als je dan tegen zo iemand zegt, dat anderen het gesprek kunnen volgen, houden ze zich wellicht eerder gedeisd. Al kan het uiteraard ook alleen maar meer olie op het smeulende vuur betekenen."Zijn werkgever heeft Stöteler intussen gepolst over zijn bevindingen met de noodknop. "Het is momenteel onderwerp van discussie of dit apparaatje voor de medewerkers wordt aangeschaft. Als ik voor mezelf spreek, juich ik dat alleen maar toe."