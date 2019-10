Expeditie Oost: vergeet jeu de boules, dit is Koersbal

De sportzaal van de Trefkoele+ in Dalfsen was omgetoverd tot Koersbal-arena. Overal lagen groene matten waar het spelletje ijverig op werd beoefend. In totaal deden er veertien teams mee uit 26 verschillende plaatsen van onze provincie.

De teams bestonden voornamelijk uit senioren, maar hier en daar liepen er jongeren tussen. Volgens de senioren zijn het er alleen veel te weinig en dat vinden ze jammer. Zie hieronder het sfeerverslag:

Het spelletje

Koersbal is van oorsprong een Australische sport. Rond 1980 is deze komen overwaaien naar Europa. Het is een balspel dat op een mat van 8 bij 2 meter wordt gespeeld. Een spelletje speel je met twee teams met elk ook twee deelnemers. De bedoeling is dat je, net als bij jeu de boules, vier speelballen zo dicht mogelijk bij de jack (het witte balletje) krijgt. Je rolt ze in een boog, want de ballen zijn niet rond. Daar komt nogal wat tactiek en vaardigheid bij kijken.

Winnaar werd uiteindelijk de Katholieke PABO Zwolle. Een team bestaande uit docenten van de lerarenopleiding en.... studenten. Dus toch een jonge winnaar.