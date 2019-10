Wat vind jij: Mensen die te maken hebben met agressie in hun werk moeten een paniekknop krijgen

In de eerste helft van dit jaar is er daarom een proef geweest met een noodknop voor deurwaarders. Via deze knop kan een beveiligingsbedrijf meeluisteren met de situatie en waar nodig de politie inschakelen.



De paniekknop gaf deurwaarders een prettig gevoel, zeker omdat de politie maar heel zelden mee gaat met een gerechtsdeurwaarder. Alleen in gevallen waarvan vooraf de inschatting is dat het gevaarlijk kan zijn, haakt een agent aan. Daarom worden nu steeds meer deurwaarders met zo'n knop uitgerust.



Is dit niet ook een oplossing voor andere 'gevaarlijke' beroepen? Denk aan hulpverleners die steeds vaker te maken krijgen met agressie. Of is zo'n paniekknop een lapmiddel en pakken we daarmee niet het échte probleem aan? Wat vind jij?



