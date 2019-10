Heeft minister de Kamer onjuist geïnformeerd over geluidsberekeningen Lelystad Airport?

Regerings- en oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen opheldering van minister Cora van Nieuwenhuizen over de geluidberekeningen voor Lelystad Airport. Ze willen weten of de berekeningen wel voldoen aan de wettelijke rekenvoorschriften. ChristenUnie, D66 en de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks hebben hierover woensdag bij elkaar 54 gedetailleerde en technische vragen aan de minister gesteld.

Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is in 2014 een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Onderdeel hiervan zijn berekeningen van de te verwachten geluidsoverlast onder de vliegroutes van en naar Lelystad. Nadat hierin in 2017 fouten waren ontdekt door Leon Adegeest van Stichting Hoog Overijssel, zijn die berekeningen vorig jaar gecontroleerd en gecorrigeerd.

Onjuist geïnformeerd

De Kamer twijfelt nu of dat werk wel juist is uitgevoerd. Aanleiding is een brief van de minister zelf, afgelopen vrijdagavond, aan de Kamer zelf. Daarin zegt ze dat ze de Kamer eerder die week onjuist heeft geïnformeerd.



Waar zij eerst nog beweerde dat bijna dertig jaar oude rekenmethoden van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) wèl door externe deskundigen op fouten waren gecontroleerd, schrijft ze nu dat dit toch niet het geval was.



Opheldering

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie heeft de minister al meermaals om ophelderingen over de geluidsberekeningen gevraagd. Hij wil nu weten of de MER voor Lelystad destijds juist is uitgevoerd. Bruins wil niet vooruit lopen op wat de minister antwoordt, maar laat weten dat het heel ernstig zou zijn als de wettelijke rekenvoorschriften niet zijn gevolgd.

Berekenen is geen meten

De overheid maakt in de luchtvaart veel gebruik van berekeningen en over de manier waarop dat gebeurt, is al langer kritiek. Berekeningen vooraf zouden beter gecontroleerd moeten worden op daadwerkelijke metingen achteraf. In het geval van Lelystad Airport is al na de Belevingsvlucht al gebleken dat het daadwerkelijk gemeten geluid hoger is dan de berekeningen vooraf aangaven.



Of deze ontwikkeling gevolgen heeft voor de opening van het vliegveld laat Kamerlid Bruins nog in het midden. Eerder heeft de ChristenUnie gesteld dat een deugdelijke Milieu Effect Rapportage één van de harde voorwaarden is, voordat Lelystad open mag.