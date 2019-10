Bewonersenquête: huurders Nijverheid tegen sloop van hun woningen

Het gaat om de huurders van de 107 woningen in de Mariastraat, Geerdinksweg, Krabbenbosweg en Wilderinkstraat. Meer dan de helft van de bewoners heeft gereageerd. Meest genoemd is de lage huurprijs.



"Welbions heeft ons vijf jaar geleden overvallen met het bericht dat ze afzagen van het opknappen van de woningen en dat de woningen rond 2023 gesloopt zouden worden. We zijn nu wakker geworden, hebben de koppen bij elkaar gestoken en gezegd dat we dit een onzalig plan vinden", zegt Riet Kerstens, één van de bewoners en lid van het buurtactiecomité.

Kerstens: "Renovatie van onze mooie en fijne huizen is wat we willen. En dat kan, want daar hebben we ook al tientallen jaren huur voor betaald. Die huur is niet betaald om onze huizen te slopen en er woningen te bouwen waar wij niet meer kunnen wonen.”



Gasloos

Welbions wil een deel van de wijk gasloos maken. Bewoners vrezen dat hun huizen hierdoor duurder worden. “Prachtig zo’n project, maar wij willen gewoon simpele verbeteringen als een nieuwe keuken en isolatie van onze woningen. Dat hoeft niet met driedubbel glas. Voor ons is dubbel glas voldoende en simpele maatregelen tegen vocht en tocht. Wij gaan niet wonen in gasloze huizen, omdat we daar alleen maar voor veel hogere huren dan 450 euro per maand in kunnen wonen.“



De bewoners hopen dat de enquête Welbions aanzet de woningen te renoveren in plaats van te slopen. De woningcorporatie laat weten de resultaten te bestuderen en zal daarna met een reactie komen.