OverUit De Kunst met Mark Haayema en de Boterhamshow

Mark is een alleskunner. Hij schrijft, acteert, doet stemmen, is poppenspeler, maakt en regisseert theater voor kinderen. Bij het Zwolse Gnaffel bijvoorbeeld, of Pluk van de Petteflet met een klein Metropool orkest óp het podium. En hij doet ook nog 'ns alles goed!! Het mooie is dat hij steeds weer verrast. Omdat hij het vanuit zijn hart doet: “De boterhamshow bijvoorbeeld is één grote speeltuin, voor kinderen én volwassenen. Met super goede schrijvers. Ze schrijven met humor voor volwassenen en begrijpbaar voor kinderen.”

Mark lacht als ik vraag hoe het bij kinderen ontvangen wordt: “Net als met schrijven," zegt hij. "Als ik erin geloof en erom kan lachen, ook als ik nog kind zou zijn, dan is het goed.”







In 2011 verscheen zijn eerste prentenboek ‘De held van alle helden’ (Gottmer). Daarna volgden ‘Joep!’ (Gottmer Uitgevers Groep), ‘De vriendelijke draak’ (Azul Kids) en ‘Oma, mag ik mijn pop terug?’ (Azul Kids). Dit jaar kreeg hij een Vlag en Wimpel van de Zilveren Griffel voor 'Johannes de Parkiet' en kwamen 'Het Beste van Het Beste' en ‘t Verrukkelijke Kinderbakboek' met Heel Holland Bakt-winnaar Rutger van den Broek uit. Naast kinderboeken schrijft Mark ook theatervoorstellingen voor onder andere Herman van Veen en Kikker. Als acteur en poppenspeler speelde hij in bijvoorbeeld Sesamstraat, Woezel & Pip en Alfred J. Kwak, Het Klokhuis, Koekeloere, War Horse en Ja zuster, nee zuster.

De Boterhamshow

In de Boterhamshow ontvangt presentator ‘Opper de Pop’ elke ochtend tafelgasten en muzikanten en heeft hij sidekicks als Nico de Neushoorn en Peter Allesweter. De frisgroene aap Kick houdt hem op de hoogte van het nieuws en zoekt altijd even contact met Wil van der Stoep, de verslaggever op straat (Mark Haayema). De Brits-Nederlandse opnameleider Berny is overal en nergens en probeert alles een beetje in het gareel te houden. Een onmogelijke taak!







Vanaf komende week wordt de Boterhamshow weer elke morgen om 07:30 bij de NPO uitgezonden en een NIEUWE SERIE is IN DE MAAK en die is te zien vanaf 25 november t/m 27 december.

Hoe ze dat doen, de nieuwe serie opnemen? Nou kijk maar! Aanstaande zondag op TV Oost en ook online te zien!

