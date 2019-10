Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: Heracles hoeft niet te vrezen voor plaaggeest

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente - FC Emmen

Primeur in Enschede: voor het eerst spelen FC Twente en FC Emmen een competitiewedstrijd tegen elkaar. Elf jaar geleden (2008) was er wel een bekerwedstrijd in Emmen, die eindigde in een makkelijke 5-0 zege voor FC Twente.

Voor Twente is het zaak om na vier nederlagen weer eens punten te pakken. Twente staat twaalfde en heeft maar twee punten meer dan nummer veertien Emmen.

Aftrap: vrijdag 20.00

Heracles - PEC Zwolle

Dat is ook het treffen tussen de coaches John Stegeman en Frank Wormuth. Stegeman was de tot 2018 trainer bij Heracles en werd toen opgevolgd door Wormuth. Door dat Almelose verleden van Stegeman zijn ex-Heraclieden Ilias Bel Hassani en Thomas Bruns nu PEC-speler.

Bij PEC geen Mike van Duinen (gebroken middenvoetsbeentje) en daar zal Heracles niet om rouwen. Vorig seizoen won PEC met 0-2 in Almelo en Van Duinen maakte één van de Zwolse treffers. Niet zijn eerste tegen Heracles want in de thuiswedstrijd van PEC (1-1) mikte Van Duinen ook al raak. In totaal maakte bij voor vier clubs (ADO, Excelsior, Roda JC en PEC Zwolle) al acht goals tegen Heracles.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch

Bij dit affiche gaan de gedachten weer terug naar vorig seizoen. In de tweede ronde van de play-offs was Go Ahead in eigen huis veel sterker, maar bleef toch steken op 2-2. In Den Bosch viel de beslissing pas in de allerlaatste minuut door een goal van Jeroen Veldmate waardoor Go Ahead zich plaatste voor de finale tegen RKC.

Thuis winnen van de Brabanders is voor Go Ahead geen zekerheid. Bij de laatste vier ontmoetingen eindigde het drie keer gelijk en was er één nederlaag. Het is alweer ruim zeven jaar geleden dat de Eagles-supporters in de eigen Adelaarshorst een overwinning konden vieren op FC Den Bosch.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Jeroen Veldmate is uitzinnig na de winnende goal tegen FC Den Bosch (Foto: Pro Shots)