Drieduizendste duurzame huis in Enschede: "Maar we zijn er nog lang niet"

Drieduizend duurzame huizen in een stad die meer dan 75.000 huishoudens telt, is dat wel een feestje waard? De Vos-Koelink vindt van wel. "We zijn er nog lang niet, maar we zetten stapjes. Hopelijk steeds grotere."

Gehele stad duurzaam

"Het uiteindelijke doel is om heel Enschede duurzaam te krijgen, maar daar zijn we nog lang niet. Vergeleken met andere steden hier in de omgeving zijn we geen koploper. Maar we werken juist met die andere steden samen om steeds grotere stappen te zetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk naar het rijk te stappen."

Een speciaal ventilatiesysteem 'regelt' de gehele woning (Foto: RTV Oost)

"We moeten ook van het aardgas af. Dat is iets wat er aan zit te komen, ook hier. We hebben gelukkig genoeg mooie voorbeelden in Enschede. We hebben zelfs huizen die zo duurzaam zijn dat er 'nul' op de meter staat."

Goed voor het milieu en de portemonnee

Anneke Veen is dus bewoonster nummer drieduizend van een duurzaam huis. Maar waarom heeft ze hier voor gekozen? "Ik werd benaderd dat de mogelijkheid er was om mijn huis te verduurzamen en dat leek mij wel wat. Financieel is het aantrekkelijk, want je hoopt je energierekening te verlagen. Maar het is ook goed voor het milieu en het woongenot voor jezelf."

Wanneer is een huis duurzaam? Dat is niet per definitie te zeggen. Er zijn verschillende types duurzame woningen. Zo heb je de 'nul-energie woning', zoals geschetst door De Vos-Koelink. Dit is een huis dat ongeveer evenveel energie gebruikt als dat het opwerkt, door bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Dan heb je ook nog 'lage energiewoning'. Zo'n huis wordt gebouwd of verbouwd met het idee om zo min mogelijk energie te verbruiken. Het huis wordt compact gebouwd en volledig geïsoleerd. Ook een 'passief huis' is een duurzaam huis. In een passief huis worden het warmteverlies beperkt door een door goede isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via een ventilatiesysteem.