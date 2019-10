Zeven jaar cel voor Zwollenaar die dochters ernstig misbruikte

De Zwollenaar is veroordeeld tot zeven jaar celstraf (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Een 37-jarige vader uit Zwolle is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar omdat hij jarenlang zijn dochter en stiefdochter misbruikte. De straf is hetzelfde als de eis van de officier van justitie twee weken geleden.

De vader moet de vrouwen een schadevergoeding van in totaal 25.000 euro betalen. Ook mag de man vijf jaar niet in de buurt van de slachtoffers komen of contact met hen opnemen.



Het misbruik kwam in maart 2017 aan het licht toen de 13-jarige dochter van de inmiddels in Groningen wonende vader in paniek binnenrende op haar oude basisschool in Kampen. Ze riep dat haar vader haar wilde vermoorden.

Met riem geslagen

Ze vertelde dat haar vader haar met een riem bont en blauw heeft geslagen en haar al acht jaar lang misbruikt. Als ze aangifte doet, komt ook haar oudere stiefzus bij de politie met het verhaal dat ook zij door de man is misbruikt.



De vader heeft altijd ontkend dat hij de beide meisjes misbruikte, maar een deskundige op het gebied van zedenzaken concludeerde dat de verklaringen van de aangeefster betrouwbaar zijn.

Sociaal isolement

Tijdens de rechtszaak tegen de man werd duidelijk dat de dochter door haar vader in een sociaal isolement werd gehouden. In tegenstelling tot haar leeftijdsgenootjes beschikte ze niet over sociale media en bleek ze ook bijna geen contacten te hebben met vrienden.

Op haar telefoon werd bovendien een verborgen app gevonden die haar bewegingen en online gedrag volgde. Het meisje gaf tijdens de rechtszaak aan dat ze hoopte dat haar vader een lange straf zou krijgen voor wat hij haar heeft aangedaan.

De vader gaat meteen de gevangenis in. De voorlopige hechtenis van de man was in aanloop naar de strafzaak geschorst, maar de rechtbank heeft die schorsing per direct opgeheven. Er zijn onvoldoende zwaarwegende persoonlijke belangen om de schorsing voort te laten duren.