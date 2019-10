Medeverdachte viervoudige moord Enschede neemt bekende strafpleiter in de arm

De Bredase vrouw die verdacht wordt van medeplichtigheid bij de viervoudige moord in Enschede heeft een nieuwe raadsman in de arm genomen, Yehudi Moszkowicz. "Dat was op haar eigen verzoek", zegt de bekende strafpleiter die haar inmiddels heeft gesproken. Verder kan hij nog niet veel kwijt over de zaak. "Ik heb nog veel leeswerk te doen."

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Volgens justitie heeft de Bredase bemiddeld bij het verkrijgen van de wapens die bij de Enschedese slachtpartij zijn gebruikt. Of Moszkowicz de strategie in de zaak van zijn cliënte gaat veranderen is nog niet duidelijk. "Ze is nog steeds een ontkennende verdachte."

Tot nu toe heeft ze bij monde van haar vorige raadsman altijd aangegeven dat ze 'dacht dat de wapens weer doorverkocht zouden worden'. Daarnaast was het volgens de advocaat nog steeds onduidelijk of ze wel had bemiddeld in wapens die daadwerkelijk bij de viervoudige moord zijn gebruikt.

Verliefd

De jonge Brabantse vrouw was zwaar verliefd op één van de hoofdverdachten van de 'Kwartetmoord', oudste zoon Dejan. Ze wilde zelfs met hem trouwen. Dejan had haar volgens het OM gevraagd of ze een automatisch wapen kon leveren. Nadat ze daar eerst tevergeefs voor had aangeklopt bij een bekende wapenhandelaar, bracht ze de hoofdverdachten daarna in contact met twee provinciegenoten uit Sint Willebrord. Die leverden vervolgens geen automatisch wapen, maar volgens justitie wel meerdere handvuurwapens.

Moord

Bij de 'Kwartetmoord' werden vier mannen op 13 november vorig jaar van dichtbij doodgeschoten in een growshop aan de Enschedese Van Leeuwenhoekstraat. Dat gebeurde op klaarlichte dag. Hoofdverdachten zijn een Hengelose vader en zijn twee zoons. Justitie zegt een waslijst aan bewijzen tegen hen te hebben.

Problemen

Tot nu toe is de Bredase medeverdachte op nog geen enkele zitting bij de rechtbank geweest. Volgens haar toenmalige advocaat door lichamelijke problemen. Wel is er tot twee keer toe door de raadsman gevraagd of ze het eindproces in vrijheid mocht afwachten. Maar de rechtbank wees die verzoeken van de hand. De volgende voorbereidende rechtszitting is op 7 november.