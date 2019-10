Verhaegh en Aitor vormen mogelijk rechterflank bij FC Twente

Op de rechtsbackpositie voert hij mogelijk wel een wijziging door. De eerste optie Paul Verhaegh heeft inmiddels twee weken met de groep getraind. "Maar Paul (Verhaegh red.) moet zelf ook aangeven dat hij er helemaal klaar voor is", aldus Garcia. Anders is Joel Latibeaudiere net als vorige week de vervanger van de geschorste Julio Pleguezuelo.



Geen opportunisme

Verder lijkt Garcia niet veel te veranderen. Ondanks de vier nederlaag raakt hij nog niet in paniek. "We leven in een opportunistische wereld, maar we moeten niet in paniek raken. En we moeten helder blijven analyseren", zegt hij. Ook van de kritiek krijgt hij naar eigen zeggen niets tot weinig mee. "Het is wel zo dat er wat druk op het elftal komt na vier nederlagen. Dat voel je wel en dat moet ook", besluit Garcia.

