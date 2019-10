OM eist twee jaar cel tegen Almeloër die eigen woning in brand stak

De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat de brand oversloeg. Voor de buren, waarvan de man gehandicapt is, was de brand een nachtmerrie. Ze werden door omstanders gewaarschuwd, maar konden hun huis niet zomaar verlaten. Door de brand ontstond er hevige paniek waardoor ze hun huissleutels niet zo snel konden vinden.



Brandweermensen vreesden enige tijd dat de 35-jarige bewoner nog in zijn huis was en zochten naar hem. Ze konden hem niet vinden, maar troffen wel zijn scooter aan. Die stond met ronkende motor achter in de tuin. Een dag later kwam de 35-jarige naar het politiebureau waar hij de brandstichting opbiechtte.



'Geen keus'

Volgens de Almeloër kon hij er maar weinig aan doen dat hij zijn woning in brand stak. Hij wilde de woning helemaal niet maar was door twee broers uit Almelo overgehaald om het wel te huren. Zij zouden er dan een hennepplantage beginnen en hij zou meedelen in de gemaakte winst. Toen er nog steeds niets gebeurd was na twee maanden, raakte zijn geduld op. Hij haalde bij een tankstation een jerrycan benzine, goot deze uit in zijn woning en stak het aan.



'Verstandelijk beperkt'

Deskundigen die de Almeloër onderzochten, stelden vast dat hij verstandelijk beperkt is. Daardoor is de brandstichting hem in verminderde mate toe te rekenen. Zij denken dat de man na het uitzitten van zijn straf alleen nog maar begeleid zou moeten wonen. Ook zou hij via een behandeling inzicht moeten krijgen in zijn beperkingen.



Over twee wekend doet de rechtbank uitspraak.

