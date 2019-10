Wat vind jij: Het verzetten van de tijd in het voor- en najaar moet worden aangepast

Het is het laatste weekend van oktober en dus tijd om de klok weer te verzetten. Zondagochtend om 03.00 uur gaat de tijd een uurtje terug en dus hebben we een uur langer weekend. Buiten wordt het ‘s avonds ineens een stuk eerder donker.

Al jaren is er discussie over het verzetten van de tijd. Het Europees Parlement besloot dit voorjaar nog dat het klokverzetten na 2021 afgelopen moet zijn, maar of het daadwerkelijk zover komt, is nog maar de vraag. Minister Kajsa Ollongren wil dat de Europese Commissie eerst meer onderzoek doet naar de voor- en nadelen van de verschillende opties, liet ze onlangs weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het RIVM deed al onderzoek naar het verzetten van de klok en het eventueel overgaan op een permanente zomer- of wintertijd. Kort gezegd komt het erop neer dat zomertijd veiliger is voor het verkeer en wintertijd gezonder. In Nederland is de wintertijd de oorspronkelijke tijd, voordat in 1977 de zomertijd werd ingevoerd.

Wat vind jij? Overgaan op winterijd? Of toch de zomertijd? Of is het eigenlijk wel prima hoe het nu gaat? Stem en praat mee in de reacties. Liever een WhatsAppje sturen? App naar 06 570 33 333. Een audiobericht mag natuurlijk ook, wie weet hoor je jezelf terug in een van onze radio-uitzendingen!