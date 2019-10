Overijsselse schaatsers Geerdinck en Van Beek klaar voor nieuw schaatsseizoen

De Overijsselse schaatsers Thomas Geerdinck en Lotte van Beek kijken met vertrouwen tegemoet naar het aankomende schaatsseizoen. Donderdagochtend organiseerde hun ploeg TalentNED een persbijeenkomst in Hotel Tjaarda Oranjewoud, het hotel waar het schaatsteam voor belangrijke wedstrijden in Heerenveen standaard verblijft.

Hengeloër Geerdinck is klaar voor het nieuwe seizoen. "De voorbereiding is super gegaan. Ik ben herstellende van een klein griepje, maar ik weet dat ik gewoon sterk genoeg ben. We kunnen hele mooie dingen gaan neerzetten." De Tukker viel afgelopen januari met een vierde plek net buiten de prijzen op het NK Allround. Dit seizoen hoopt hij naast succes op ditzelfde NK Allround zich ook te laten zien op de individuele afstanden. "Als je olympisch kampioen wilt worden, zul je ook verder moeten kijken dan alleen het allrounden."

Geerdinck maakte afgelopen zomer de overstap van EasyJet naar de ploeg die gesponsord wordt door de Enschedese investeringsmaatschappij Infestos. Hij is nog altijd gelukkig met die keuze. "TalentNED boden ze mij gewoon direct zekerheid, waar dit bij EasyJet op dat moment nog twijfelachtig was. Daarnaast is het ook gewoon een heel leuk team.”

Lotte van Beek

De Zwolse Lotte van Beek verkeert ook in goede conditie richting het aankomende World Cup Kwalificatie Toernooi (WCKT). "Ik ben zeker fit op dit moment maar richting het WCKT doet iedereen er natuurlijk dat stapje bij, daar hebben nog een week de tijd voor." Van Beek pakte in februari nog haar eerste medaille sinds vijf jaar tijd, een bronzen plak tijdens de wereldbekerwedstrijd in Hamar. Ook dit seizoen gaat ze weer voor de prijzen. "Het WK Afstanden in Salt Lake City is natuurlijk voor de meeste schaatsers wel het hoofddoel, dus daar gaan we voor”, aldus Van Beek.