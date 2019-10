Vader 'spookgezin' joeg als godsdienstleraar zijn kinderen met boze geesten stuipen op het lijf

Voordat het gezin in 2009 neerstreek in een afgelegen boerderij op het Drentse platteland, woonde het jarenlang achtereenvolgens in het Overijsselse Hasselt en Zwartsluis.

Huiveringwekkend

Van D. gaf onder het pseudoniem John Eagles lessen via internet, zo schrijft dagblad De Telegraaf vandaag. Volgens het ochtendblad zijn de godsdienstlessen tot dit jaar bijgewerkt. Er was speciaal plek ingeruimd voor kinderlessen, waarbij ook tekeningen werden gepubliceerd. Mogelijk zijn die gemaakt door gezinsleden.



De krant spreekt van "huiveringwekkend lesmateriaal", maar is het onduidelijk in hoeverre hier sprake is van geestelijke mishandeling.

Boze geesten

Met de tekeningen wilde Gerrit Jan van D. zijn intussen volwassen kinderen behoeden voor boze geesten en foute liefde. Zo beschrijft Van D. dat er veel mensen rondlopen met een "vals geloof die verkeerd bidden."

En ook: "Veel mensen op aarde zijn heel stom en slecht. Ze doen geen goede dingen. Ze leven alleen voor zichzelf. Ze houden niet van God en anderen. Zulke slechte mensen krijgen slechte geestlichamen."

Tekst gaat verder onder foto

Met een zelfgemaakt roeitoestel werkte Gerrit Jan van D. aan zijn conditie (Foto: Facebook/John Eagles)

Dodelijk gif

Bovendien heft hij de waarschuwende vinger als het gaat om kwade en slechte liefde. Daarbij maakt hij de vergelijking met giftige melk. "Dat soort melk smaakt goed, met misschien een wat vreemd smaakje." Op dreigende toon: "Je vindt het lekker. Maar daarna voel je je ziek, zo vreselijk ziek. Je gaat dood van dat gif, terwijl je het bijna niet kon proeven."

Kwade liefde

Zo is het volgens hem ook met de liefde. "Liefde voelt fijn, maar wat als er gif in zit? Eerst voelt het vrij lekker. Later ga je er dood aan." Overigens geeft Van D. geen verdere toelichting op wat hij onder kwade liefde verstaat, maar hij predikt een ideaalbeeld van een man, vrouw en kinderen.



De oudste zoon van het gezin, die de hele affaire aan het licht bracht, plaatste op Facebook een illustratie van de regenboogvlag, symbool van de homogemeenschap. Mogelijk voldeed hij niet aan de normen die zijn vader voor ogen had.

Tekst gaat verder onder foto

De vader van het 'spookgezin' deed dagelijks yoga- en andere oefeningen (Foto: Facebook/John Eagles)

Isolement

Een andere waarschuwing van Van D. zegt mogelijk meer over het isolement waarin het gezin leefde. Van D. waarschuwt voor geesten die "mensen van buiten met zich mee kunnen brengen." Het eigen woonhuis zag hij als een tempel, een tabernakel, waar de kinderen beschermd konden opgroeien.

Bezoek was wat hem betreft dan ook niet welkom. Daar viel zelfs gevaar van te duchten. "Als we gasten toestaan in huis te komen met slechte verlangens, is het moeilijk om het huis heilig te houden. Mensen hebben gewoonlijk geesten bij zich."

Achter de tralies

Vader Van D. wordt momenteel vastgehouden in het speciale gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Hij is aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht dat hij zijn kinderen tegen hun zin zou hebben vastgehouden. Ook wordt hem witwassen verweten. Zijn vermeende kompaan, de Oostenrijker Josef B., zit eveneens wegens vrijheidsberoving achter de tralies.