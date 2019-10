Farmers Defence Force waarschuwt zuivelsector: "Harde acties worden niet geschuwd"

Dreigende taal vandaag richting de zuivelorganisaties ZuivelNL, NZO en FrieslandCampina van de boeren van Farmers Defence Force (FDF). De groepering roept boeren in een brief op om te strijden tegen een plan van de zuivelorganisaties om stallen te voorzien van emissiearme vloeren. Daarbij wordt gezegd dat 'harde acties niet worden geschuwd' en worden de adressen van de organisaties verstrekt.

Farmers Defence Force noemt het plan om stallen om te bouwen in een brandbrief een desastreus plan: "In de praktijk betekent dit opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct wordt verspeeld."

'Ruimte om te groeien verspeeld'

Boeren zouden bij de bouw van zo'n nieuwe stalvloer de oude vergunning inleveren. In die oude vergunning zit voor veel boeren nog ruimte voor groei, die ze daarmee verliezen. Volgens de boeren van Farmers Defence Force (FDF) gaan de zuivelorganisaties met het voorstel op de stoel van de boer zitten en bepalen zij dat de boer de prijs betaalt voor stikstofreductie.

FDF stelt dat de Nederlandse zuivelorganisaties geen belangenbehartiger van de boeren zijn en ook geen stikstofdeskundigen. Volgens FDF sturen de zuivelorganisaties vandaag een brief aan de minister met het plan om de stikstofuitstoot aan te pakken. Vanuit de zuivelorganisaties NZO en ZuivelNL is dat niet bevestigd.

Boeren boos weggelopen tijdens vergaderingen

Het plan kwam onverwacht op tafel en heeft heftige reacties veroorzaakt bij boerenorganisaties. Boeren zijn boos weggelopen tijdens ledenvergaderingen en de DFD zegt dat het 'code rood' is en dat boeren 'schouder aan schouder' in actie moeten komen: "Harde acties worden niet geschuwd."

De boeren richten de pijlen op ZuivelNL, NZO en FrieslandCampina. Farmers Defence Force publiceert daarbij in een persbericht de namen van de bestuurders en de adressen van de zuivelorganisaties.

Hoe groot het draagvlak voor FDF met deze oproep is, is niet duidelijk. Volgens de belangenorganisatie is er goed overleg geweest met onder meer LTO. De boerenorganisaties zijn het eens dat de zuivelbedrijven niet eigenhandig met het ministerie moeten overleggen en plannen presenteren die de boeren raakt in de bedrijfsvoering.

FrieslandCampina: geschrokken van pamflet

FrieslandCampina laat in een eerste reactie weten: "We zijn geschrokken van het pamflet dat FDF heeft verspreid. Wij geloven in dialoog. Het klopt dat wij meedenken over alternatieven voor de sector maar die plannen zijn nog niet af", aldus een woordvoerder.