Jongeren spelen gedetineerden bij crisisoefening in Zwolse gevangenis

Omdat oefenen met echte gedetineerden te veel risico's en te belastend is, komen bijna honderd leerlingen van het Deltion College helpen. Ze volgen de opleiding Orde en Veiligheid en willen later misschien wel aan de slag in de PI Zwolle, zoals de gevangenis officieel heet.

Handboeien

Voordat de leerlingen in actie komen, mogen ze in de sporthal eerst beter kennis maken met het gevangeniswezen. Er zijn marktkraampjes waar bijvoorbeeld de gevangeniskleding te zien is. Ook kunnen ze oefenen met echte handboeien. "Dat geeft wel een machtig gevoel" zegt Thomas van Bennekom.

Dan is het tijd voor actie. Alle leerlingen krijgen een rol. Een enkeling mag 'zware crimineel' spelen. Bij deze evacuatie worden zijn los van de andere gedetineerden door de politie buiten de gevangenis gebracht. De anderen gaan in een speciale bus met kleine cellen.

Serieus

"Voor de leerlingen is het leuk", zegt Willem Vos, hoofd veiligheid van de Zwolse gevangenis. "maar voor ons het een serieuze kwestie. Er is een hele organisatie nu lopende om deze crisis te bezweren. We nemen het heel serieus."

Bekijk hieronder de video van de oefening.