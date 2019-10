Programma: Bomvolle sportweek met KNVB Beker, Champions League en Europees basketbal

Het is een bomvolle sportweek in onze provincie. Behalve de reguliere competitiewedstrijden is er ook KNVB Beker, Champions League bij de vrouwen en Europees basketbal in Zwolle. Hieronder een overzicht van het programma.

Betaald voetbal

In de eredivisie staat speelronde twaalf op het programma en daarin ontvangt PEC Zwolle vrijdagavond Ajax. Heracles Almelo gaat zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk en FC Twente bij AZ.

Een stapje lager speelt Go Ahead Eagles bij NAC Breda en HHC Hardenberg ontvangt in de 2e divisie GVVV.

Ook wordt er deze week gevoetbald in de eerste ronde van de KNVB Beker. Zaterdag spelen PEC Zwolle en Heracles Almelo een uitduel bij respectievelijk derde divisionist HSV Hoek en Almere City. Woensdag ontvangt Heracles Almelo RKC Waalwijk en gaat FC Twente naar De Treffers uit de tweede divisie en donderdag krijgt Excelsior'31 eredivisionist FC Utrecht op bezoek.

Amateurvoetbal

Door de bekerwedstrijd van de Rijssenaren is het duel tegen Hoek naar voren gehaald en al op 19 oktober gespeeld. Daardoor komt de ploeg komende zaterdag niet in actie in de 3e divisie. Zondag speelt HSC'21 in eigen huis tegen Hercules.

In de hoofdklasse staat de Overijsselse derby tussen Genemuiden en DETO zaterdagmiddag op de rol. Staphorst speelt thuis tegen Urk en Berkum gaat naar Flevo Boys. Op zondag ontvangt Quick'20 VV Emmen.

De tweede Kamper derby staat zaterdag op het programma in de 1e klasse D. Go Ahead ontvangt DOS. De wedstrijd begint om 18.00 uur.

Vrouwenvoetbal

Deze week staat voor FC Twente de return in de achtste finales van de Champions League op het programma. VfL Wolfsburg komt op bezoek in De Grolsch Veste. Het wordt een duel om de eer, want de eerste wedstrijd eindigde twee weken geleden in 6-0 voor de Duitsers.

Komend weekend gaat de eredivisie verder met speelronde zeven. Daarin staat de Overijsselse derby tussen FC Twente en PEC Zwolle op het programma. Zondag is om 14.30 uur de aftrap.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers spelen morgen de eerste thuiswedstrijd in poule B van de Europe Cup. Kapfenberg Bulls uit Oostenrijk komt naar Zwolle. Beide ploegen verloren vorige week hun eerste duel.

In de Basketball League speelt Landstede zaterdag bij hekkensluiter Apollo Amsterdam. De vrouwen van Jolly Jumpers spelen die avond in eigen huis tegen koploper Binnenland.

Handbal

In de eredivisie spelen DSVD en Borhave een thuiswedstrijd. VZV komt zaterdag naar Deurningen en koploper VOC Amsterdam zondag naar Borne. In de 1e divisie is Kwiek ook na de topper tegen BFC nog zonder puntenverlies. DSS is zaterdag de volgende tegenstander.

Squash

De squashers van Coulisse/Twente staan na twee speelronden aan kop in de eredivisie. Squash City is morgen de derde tegenstander. Bij de vrouwen kwam Zwolle in de eerste speelronde niet in actie. Utrecht, dat het eerste duel won, is de eerste tegenstander.

Volleybal

In de eredivisie is Europed nog steeds de koploper. Het won de eerste vier wedstrijden en speelt zaterdag de topper bij Sliedrecht Sport, dat ook alle punten pakte. In Ootmarsum is de Overijsselse derby tussen Set-Up'65 en Apollo en Regio Zwolle Volleybal krijgt VC Sneek op bezoek.

Waterpolo

In de eredivisie bij de heren gaat Het Ravijn op bezoek bij BZC. Bij de dames komt alleen Swol 1894 uit onze provincie in actie. Het krijgt hekkensluiter ZPB op bezoek en gaat daarbij de proberen de eerste overwinning te pakken.