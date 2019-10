Hoonhorst viert 250-jarig bestaan met een eigen biertje

"Bij een feestjaar hoort natuurlijk een drankje. Daarom dit biertje", zegt Jarno Dingerink, projectleider van Hoonhorst 250. "Wat het zo speciaal maakt? De lokale ingrediënten en de lokale brouwerij." Maar er is meer. Het biertje heeft tijdens het brouwproces namelijk nog een extra vleugje Hoonhorst meegekregen.

"We hadden al een vlierbloesemlikeurtje dat aan Hoonhorst gekoppeld was. Dat hebben we toegevoegd en daarmee hebben we toch een heel mooi biertje kunnen maken", aldus Marian Spin, voorzitter van stichting Hoonhorst 250.

Het etiket is ontworpen door Jeroen Krabbé (Foto: RTV Oost)

Jeroen Krabbé

Zelfs acteur en schilder Jeroen Krabbé, woonachtig in de buurt van Hoonhorst, hielp de projectgroep een handje. Hij ontwierp het etiket. "We hebben hem gevraagd en hij was eigenlijk heel erg enthousiast", vertelt Dingerink.

De cliënten van Philadelphia Zorg waren ook van de partij. Elke vrijdag bottelen ze biertjes in de Dalfser brouwerij en plakken ze de etiketten op de flesjes. Voor Arco is het een droombaan. "Voor een man is het natuurlijk altijd een droom om bij een bierbrouwerij te werken." Ook Bert geniet van alle biertjes die voorbij komen. "Ik ben een echte bierkenner. Of ik zelf wel eens een biertje drink? Ja, zeker!"

Bert en Jarno in de bierbrouwerij (Foto: Jarno Dingerink)

Er kan nog niet direct geproost worden. De Hoonhorster biertjes moeten de komende tijd nog rijpen. Maar op 17 januari 2020, de officiële opening van het feestjaar, is het zover. "Nog twee maanden geduld", aldus Dingerink.